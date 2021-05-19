Продавцы 2,9% Ozon сохранили 4% акций компании

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Миноритарные акционеры Ozon, которые реализовали 2,9% акций компании на рынке, взяли на себя обязательство не продавать остающуюся у них долю на протяжении 45 дней, говорится в сообщении маркетплейса.

Таким образом, lock-up истечет уже в начале июля. Он распространяется на 4% акций Ozon.

О каких именно миноритариях идет речь, не сообщили ни организаторы сделки (Morgan Stanley и Goldman Sachs), ни сама компания. При этом в релизе Ozon сказано, что им потребовалось освобождение от обязательства lock-up со стороны андеррайтеров IPO (до истечения полугодового срока с момента проведения IPO осталось еще несколько дней - ИФ). Следовательно, продавцы были в составе акционеров Ozon до IPO.

Кроме того, основные акционеры Ozon - АФК "Система" и Baring Vostok (в рамках ноябрьского IPO они брали на себя обязательство lock-up сроком на полгода) - договорились о новом lock-up сроком на 90 дней, сказано в сообщении. Он распространяется на 65% акций Ozon.

Данное обязательство уже действует, сказали "Интерфаксу" в "Системе". Новый период lock-up стартовал 18 мая, уточнили в АФК, следовательно, истечет он во второй половине августа.

Размещение 2,9% Ozon (5,97 млн ADR) на рынке прошло по цене $50, дисконт составил 3,3% к последней цене закрытия. Продавцы без учета комиссий выручат около $300 млн.

В число pre-IPO акционеров Ozon, помимо "Системы" и Baring, входили, в частности, фонды Index Ventures, Princeville Global.