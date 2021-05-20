Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг открылся коррекционным ростом цен blue chips на фоне попыток стабилизации внешних площадок после отката накануне из-за опасений сворачивания стимулирующих мер Федрезерва; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,6% во главе с бумагами ВТБ и "Газпрома".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3654,84 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1561,89 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,9%.

Доллар стоит 73,68 рубля (-0,11 рубля).

Подорожали акции банка ВТБ (+1,9%), "Газпрома" (+1,3%), "Северстали" (+1%), АФК "Система" (+1%), "Магнита" (+0,9%), расписки TCS Group (+0,8%), бумаги "Аэрофлота" (+0,7%), Московской биржи (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), UC Rusal (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), Сбербанка (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), МТС (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), расписки Ozon (+0,2%), акции "Роснефти" (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-1,1%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "ММК" (-0,2%).

Решение США по санкциям против "Северного потока 2"

Госдеп США в среду проинформировал Конгресс США, что администрация Белого дома решила не вводить пакет новых санкций против проекта газопровода "Северный поток 2", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В сообщении отмечается, что решение касается компании-оператора "Северного потока 2" - Nord Stream 2 AG.

Тем не менее, глава Госдепа США Энтони Блинкен вновь заявил, что администрация США будет продолжать препятствовать реализации проекта "Северный поток 2", "способного поставить под удар энергетическую безопасность Европы, безопасность Украины, восточного "фланга" НАТО и стран ЕС". Администрация США в рамках противодействия проекту "Северный поток 2" решила ввести санкции против четырех российских структур и четырех судов, следует из копии доклада Госдепа Конгрессу, оказавшейся в распоряжении американских СМИ.

Блинкен также заявил, что встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена может состояться в ближайшие недели.

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, утренний внешний фон слабо позитивный: сырьевые контракты прекратили падение и пытаются корректироваться вверх, индекс доллара умеренно снижается, в Азии динамика индексов смешанная.

Рынок акций РФ утром может подрасти, рубль укрепляется. В еврозоне в 12:00 по московскому времени сообщат данные по объемам строительства, а также счету текущих операций за март, в США в 15:30 ожидаются традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который мог снизиться в мае до 43 пунктов с апрельских 50,2 пункта.

По словам главного исполнительного директора "ВТБ Капитал инвестиции", руководителя департамента брокерского обслуживания и старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, недавнее снижение рынков вызвано опасениями относительно инфляционных рисков в США и ростом случаев заболеваний коронавирусом в некоторых развивающихся странах. Инфляционное давление на рынки может сохраниться еще некоторое время, так как инфляция в США достигнет пика только в мае-июне.

Акции "Русала" накануне упали, однако компания объявила о корпоративном действии, которое потенциально может привести к положительной переоценке бумаг. В частности, "Русал" планирует выделить активы с более высоким уровнем выбросов в отдельную компанию, что позволит улучшить ESG-профиль основной компании, в которой останутся активы с низким уровнем выбросов. Однако это требует одобрения совета директоров, акционеров, а также регуляторов, поэтому процесс будет достаточно длительным, что создает небольшую неопределенность, отмечает Потапов.

В США в среду индексы рынка акций просели на 0,03-0,5%, завершив в "минусе" третью сессию подряд. Протокол апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), обнародованный ближе к закрытию рынка, показал, что некоторые из руководителей Федрезерва отмечали необходимость обсуждения возможности сокращения стимулов в случае дальнейшего улучшения ситуации в американской экономике.

Ожидания, связанные с тем, что американский ЦБ будет сохранять очень мягкую денежно-кредитную политику в течение долгого времени, ранее поддерживали фондовые рынки. Однако поскольку инфляция в США существенно усилилась за последнее время, экономисты задаются вопросом о том, не заставит ли это Федрезерв начать ужесточение политики раньше, чем ожидалось.

В ходе апрельского заседания руководители американского ЦБ отмечали, что рост спроса на фоне снятия карантинных ограничений приведет к усилению инфляции в США более чем до 2%, однако "когда временные последствия этого фактора сойдут на нет, инфляционное давление ослабнет". Уже после апрельского заседания были опубликованы статданные, показавшие ускорение инфляции в США до максимальных за 12 лет 4,2%, при более слабом, чем ожидалось, росте занятости.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил в среду, что в случае благоприятного развития эпидемиологической ситуации в США, ФРС сможет начать обсуждение корректировки денежно-кредитной политики.

В четверг в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский индекс Hang Seng теряет 0,5%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Японский экспорт в апреле подскочил на максимальную величину за последние десять лет на фоне постепенного восстановления глобальной торговли после шока, вызванного пандемией COVID-19. Объем экспорта увеличился на 38% относительно апреля прошлого года и достиг 7,181 трлн иен, свидетельствуют данные министерства финансов страны. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 30,9% после его повышения на 16,1% в марте. Профицит торгового баланса Японии в апреле составил 255,3 млрд иен по сравнению с дефицитом в размере 936,9 млрд иен за тот же месяц прошлого года. Средний прогноз экспертов равнялся 140 млрд иен.

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам тринадцатого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вверх после падения накануне до минимумов более чем за три недели (с 27 апреля) на данных о росте запасов топлива в США; цена Brent находится на $0,54 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $66,69 за баррель (+0,1% и -3% накануне), июньская цена WTI - $63,5 за баррель (+0,2% и -3,3% в среду).

Давление на нефть оказало ухудшение ситуации с COVID-19 в некоторых районах Азии и рост слухов о возрождении ядерной сделки с Ираном.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 мая, выросли на 1,32 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2,9 млн баррелей.