Группа "Ингосстрах" решила создать финансовую экосистему

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Группа "Ингосстрах" планирует создать финансовую экосистему на базе одноименной страховой компании, через которую будет предлагать страховые и инвестиционные продуты своим клиентам, заявил глава УК "Ингосстрах-Инвестиции" Владимир Крекотень.

Он отметил, что создание экосистем дает возможность вписать продукты компаний в привычный человеку образ жизни.

"Мы не хотим вынуждать человека менять свой образ жизни для того, чтобы купить наши продукты. Мы хотим, чтобы он приобретал наши продукты и занимался своим будущим там, где ему это привычно, там, где ему это полезно", - сказал Крекотень.

"В УК "Ингосстрах-Инвестиции", в группе "Ингосстрах" мы начали трансформацию для создания соответственно финансовой системы для того, чтобы человек мог не только застраховать свою жизнь, имущество, квартиру, открыть долгосрочный план страхования жизни, но мы хотим, чтобы он при всем при этом ставил свои цели финансовые, а мы помогали ему в достижении этих финансовых целей, предлагали оптимальный путь, оптимальный набор инвестиционных инструментов", - добавил он.

Позже он объяснил "Интерфаксу", что финансовую экосистему планируется создавать на базе страховой компании.

"Мы начинаем с того, что на платформе страховой компании добавляем к страховым продуктам инвестиционные. Моя задача - сделать инвестиционную часть экосистемы и завязать ее на общей платформе с учетом программы лояльности "Ингосстраха" для того, чтобы клиент внутри группы компаний "Ингосстрах" мог покупать любой совершенно продукт и при этом получать преференции", - сказал он.

Планируется, что в эту экосистему войдут все страховые продукты группы, в том числе и продукты по страхованию жизни, брокерские услуги и продукты управляющей компании (паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и доверительное управление). Клиенты смогут на одной платформе - через мобильное приложение - покупать все эти продукты. Сроки запуска экосистемы он не назвал, отметив, что "много обсуждения сейчас идет, как это сделать".

При этом он отметил, что УК "Ингосстрах-Инвестиции" планирует развивать розничное направление и в ближайшее время запустить торги биржевыми паевыми инвестиционными фондами (БПИФ).

"Мы очень хотим, чтобы доля депозитов сбережений в кошельке, скажем так, клиента ушла, снизилась с тех самых 60% до каких-нибудь 10%, как в США. При всем при этом, я считаю, что роль коллективных инвестиций начинает действительно повышаться. Почему? Потому что не все люди хотят покупать отдельно взятую акцию или отдельно взятую облигацию. Это достаточно сложный процесс, чаще эти покупки импульсивные. (...) Брокерский счет стал инструментом управления своими инвестициями, а управляющие компании на этот брокерский счет начинают поставлять биржевые паевые инвестиционные фонды", - сказал Крекотень в ходе конференции.

"У нас на российском финансовом рынке очень хорошая инфраструктура. Появление экосистем на этой инфраструктуре позволяет, соответственно решать базовую потребность каждого из нас с вами. Мы не хотим тратить свое время для того, чтобы достигать свои финансовые цели. У нас 14 млн инвесторов, мы ждем 28-30 млн инвесторов на горизонте пяти лет, и я считаю, что "Ингосстрах" займет существенную долю, когда экосистема установится на инвестиционном рынке", - добавил он.

Сейчас в группу "Ингосстрах" входит страховая компания "Ингосстрах", компания по страхованию жизни "Ингосстрах-Жизнь", страховщик ОМС, а также управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции" и НПФ "Ингосстрах-пенсия".