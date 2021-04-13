Минфин пока не видит необходимости в госрегулировании экосистем

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Экосистемы не требуют обязательного государственного регулирования прямо сейчас, риски доминирования одного игрока на этом рынке пока гипотетические, заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

ЦБ РФ в начале апреля опубликовал доклад, посвященный подходам к регулированию экосистем. Банк России считает, что необходимо установить на законодательном уровне квалифицирующие признаки экосистем, а также определить регуляторный орган, в полномочия которого будет входить ведение соответствующего реестра. При этом должен применяться принцип пропорционального регулирования: основные требования должны устанавливаться к крупным игрокам исходя из их системной значимости в экономике и потенциальных рисков от их деятельности. Методика расчета критериев "крупности" может быть утверждена ФАС, а их расчет осуществляться самими платформами на регулярной основе.

"Что касается нашей позиции, то очевидно, что регулирование должно обеспечивать свободную конкурентную борьбу, чтобы рынок сам выбрал ту модель, которая окажется более предпочтительной. Государство не должно, на наш взгляд, прокладывать русло ни в одну, ни в другую сторону, рынок должен сам определиться, какая (модель - ИФ) более правильная, а мы должны следить за тем, чтобы не было нарушения конкуренции, в первую очередь", - заявил Моисеев.

"У нас не то, чтобы прямо такая нужда - закон об экосистеме. Минэкономразвития сейчас подготовило концепцию, мы ее согласовали, в целом она примерно в русле, которое я сейчас сказал. Но это именно общее понимание для других документов. Не помню, были ли поручения разработать, у нас точно не было, может, у Минэкономразвития есть. Но это не то чтобы некая сущность, которая требует либо граждан от нее защищать, либо бизнес ограничивать в чем-то, это такое явление, которое не требует обязательного государственного регулирования прямо сейчас", - добавил он.

ЦБ выделил несколько российских экосистем: Сбер, Тинькофф, ВТБ, "Яндекс", Mail.ru Group и МТС.

"Надо наблюдать, как будет развиваться, главное, чтобы не было доминирования каких-то игроков. Понятно, что сейчас в российской среде, наверное, 3-4 игрока есть, каждый из которых имеет шанс стать доминирующим, и у них разные модели. Они все заходят с разных сторон, но движутся к одному. Те, кто из банковского сектора, приобретают розничные торговые активы, те, кто из другого сектора, приобретают банковские активы, все это движется навстречу друг другу, и может так получиться, что через несколько лет одна из моделей окажется настолько более эффективной, что она будет доминировать. Пока риски эти скорее гипотетические, чем реальные", - указал замминистра.

Избежать доминирования, по его мнению, поможет опыт антимонопольного регулирования. "Смысл в том, что не должно быть сервиса, который можно получить только в одном месте. У каждой из этих моделей есть ключевой сервис, не должно быть так, что человек может этот ключевой сервис получить только из одного источника, если это банк, то должны быть другие банки, если онлайн-торговля, должны быть другие и так далее", - считает Моисеев.