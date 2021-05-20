Мишустин пообещал направить еще 26 млрд рублей на бесплатную вакцинацию

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В 2021 году на продолжение бесплатной добровольной вакцинаци и будет выделено дополнительно больше 26 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он добавил, что вакцинация должна продолжаться до формирования коллективного иммунитета.

"Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок", - сказал он и добавил, что уже подготовлены поправки в федеральный закон об иммунопрофилактике.

Производителям вакцины премьер пообещал дать право а заявительный порядок возмещения налога на добавленную стоимость, начиная с января текущего года. "Это поможет сократить срок его возврата с двух месяцев до 12 дней. Такая мера поддержки позволит сохранить объемы производства", - подчеркнул премьер.