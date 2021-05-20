Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:41Заразились
на 20.05В России 4 974 908+9 232В мире 164 902 902+671 092

Мишустин пообещал направить еще 26 млрд рублей на бесплатную вакцинацию

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В 2021 году на продолжение бесплатной добровольной вакцинаци и будет выделено дополнительно больше 26 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он добавил, что вакцинация должна продолжаться до формирования коллективного иммунитета.

"Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок", - сказал он и добавил, что уже подготовлены поправки в федеральный закон об иммунопрофилактике.

Производителям вакцины премьер пообещал дать право а заявительный порядок возмещения налога на добавленную стоимость, начиная с января текущего года. "Это поможет сократить срок его возврата с двух месяцев до 12 дней. Такая мера поддержки позволит сохранить объемы производства", - подчеркнул премьер.

Хроника 09 января 2020 года – 20 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мишустин коронавирус правительство

Новости

Microsoft прекратит поддержку Internet Explorer летом 2022 года

"Русал" запустил процесс обеднения углерода. Обзор

"Русал" запустил процесс обеднения углерода. Обзор

Цена газа в Европе опустилась ниже минимальных в мае $300/тыс. куб. м

Цена газа в Европе опустилась ниже минимальных в мае $300/тыс. куб. м

Рост ключевых сегментов экономики Рунета в 2020 году подстегнул COVID

Рост ключевых сегментов экономики Рунета в 2020 году подстегнул COVID

Россияне с начала года стали покупать больше шампанского

Россияне с начала года стали покупать больше шампанского

Цены на металл, неохлажденные. Обобщение

Оператор трубопровода Colonial Pipeline подтвердил выплату выкупа хакерам

Оператор трубопровода Colonial Pipeline подтвердил выплату выкупа хакерам

Цены на нефть потеряли около 5% после выхода данных о запасах в США

Весенняя распродажа супермаркетов - "Лента" забирает Billa. Обобщение

Весенняя распродажа супермаркетов - "Лента" забирает Billa. Обобщение

Курс биткойна опускался ниже $31 000

Курс биткойна опускался ниже $31 000
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');