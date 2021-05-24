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На помощь больным COVID в России выделят не менее 25 млрд рублей

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Минздраву и Минфину РФ поручено выделить не менее 25 млрд рублей на специализированную и высокотехнологичную медпомощь и еще не менее 25 млрд рублей - на помощь людям, у которых диагностирована коронавирусная инфекция.

Это следует из перечня поручений, который утвердил премьер РФ Михаил Мишустин по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме.

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Указанные министерства должны до 28 мая подготовить проект акта о направлении средств на завершение объектов здравоохранения в нескольких регионах. Решение касается ряда строящихся больниц и диспансеров, чье финансирование было урезано из-за перераспределения денег на борьбу с COVID-19 в 2020 году, сообщила в понедельник утром пресс-служба правительства РФ.

Там отметили, что Минтруд и Минфин обязаны составить распоряжение о выделении из резервного фонда 9,58 млрд рублей. Эти средства пойдут на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе креслами-колясками, протезами, специальными ортопедическими изделиями.

Минпромторгу поручено до 15 июля проработать предложения по дополнительной поддержке импортозамещения, а до 2 августа - утвердить отраслевые планы импортозамещения.

В пресс-службе напомнили, что в своей речи в Госдуме премьер также обратился к инфраструктурной проблематике. "Как и было отмечено в выступлении, на опережающее строительство дорог дополнительно направят 100 млрд рублей. Такое поручение со сроком до 10 июня дано Минфину", - отмечается в сообщении.

Один из вопросов, адресованных депутатами Мишустину, касался уточнения статуса апартаментов. Для решения этой проблемы вице-премьеру Марату Хуснуллину поручено до 1 июля создать специальную рабочую группу с участием сенаторов и депутатов, а Минстрою - продолжить работу по совершенствованию правовых норм, добавили в пресс-службе.

Мишустин представил парламентариям отчет о результатах работы правительства 12 мая. Основными темами стали борьба с новой коронавирусной инфекцией, социальная сфера, поддержка промышленности и предпринимательства, научно-технологическое развитие.

Хроника 09 января 2020 года – 24 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мишустин Коронавирус Минздрав Минфин

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