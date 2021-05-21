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Рубль в пятницу утром слегка укрепляется к доллару и евро

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро в пятницу утром незначительно дешевеют на "Московской бирже", рубль продолжает укрепляться к бивалютной корзине на фоне подрастающей нефти и возросшего интереса инвесторов к рисковым активам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,49 - 73,58 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,495 руб./$1 (-3,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 89,8925 руб./EUR1 (-2 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,82 коп. к уровню закрытия 20 мая, до 80,87 рубля.

Доллар при этом оказался на 10,57 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 12,17 коп. выше официального курса.

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