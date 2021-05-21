Признак лета - биржевая цена на 95-й бензин рвется вверх, но эксперты не ждут потрясений. Обзор

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Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Снова наступает лето, сезон высокого спроса на нефтепродукты. Последствие пандемии коронавируса для топливного рынка - растущее потребление бензина из-за закрытых границ и развития внутреннего туризма.

Летом 2020 года Россия столкнулась с беспрецедентным ростом биржевых цен на бензин, когда в финале самоизоляции россияне массово поехали в отпуск по родной стране. В мае 2021 года после непродолжительного затишья снова начался рост оптовых цен на бензин, неприличными темпами растет стоимость 95-го. Эксперты топливного рынка в обзоре "Интерфакса" размышляют о том, ждать ли бензинового ажиотажа летом 2021 года.

Горячее лето 2020-го

Главный экономист "Выгон консалтинг" Сергей Ежов, вспоминая лето-2020, отмечает, что тогда рост биржевых цен на 95-й бензин определялся быстрым восстановлением спроса после снятия карантина. При этом, экспортные цены на бензин тогда оставались низкими. По мере восстановления баланса спроса и предложения в июле прошлого года цены снизились на 20%.

Кроме того, в прошлом году работал эффект демпфера на топливо, по которому нефтяные компании заплатили в бюджет около 400 млрд рублей за весь год. В этом году, наоборот, компании получают демпфер из бюджета, компенсируя убытки при поставках на внутренний рынок. "Сейчас основная причина роста биржевых цен - высокие экспортные котировки. Также наложился фактор сезонных плановых ремонтов НПЗ, из-за чего дополнительно снизилось предложение", - поясняет Ежов.

"Спрос на бензин определяется продажами новых автомобилей и ситуацией в экономике. По сравнению с прошлым годом в первом квартале продажи легковых автомобилей упали. Но в даже с учетом роста в целом по году, объем продаж вряд ли превысит уровень 2019 года - 1,76 млн автомобилей. Это значительно ниже пиковых продаж в 2012 году - 2,8 млн автомобилей, и не создает предпосылок для роста спроса на автобензин по сравнению с допандемийным 2019-м. А с учетом вводов новых мощностей российская нефтеперерабатывающая промышленность полностью закрывает текущий спрос на бензины", - считает он.

Спокойное лето 2021-го?

Традиционно в этот период года биржевые цены на топливо растут по фундаментальным причинам - с приходом лета потребители активнее передвигаются и тратят больше топлива, это касается как домохозяйств, так и компаний. Но пандемия сделала рост и падение потребления более непредсказуемым, чем прежде, размышляет Максим Дьяченко, управляющий партнер компании ООО "Петролеум Трейдинг" (входит в число крупнейших топливных трейдеров РФ).

"Например, из-за закрытия границ прогнозируется рост внутреннего туризма, но никто не скажет - насколько вырастет в итоге потребление. Нефтяные компании, и их можно понять, ввиду текущей экономики производства не торопятся наращивать его объемы. Значит, если рост будет резким, то может возникать ажиотажный спрос и резкие скачки цен. Все же надеюсь, что лето будет спокойным, но мы рекомендуем покупателям формировать запасы топлива", - сказал он.

Отраслевой аналитик Виктор Костюков склонен называть текущий биржевой рост цен на бензины "мелкой зыбью" по сравнению с предыдущими периодами: "Статистика прошлых лет свидетельствует о том, что подобные подскоки (биржевых цен - ИФ) явление заурядное. Более того, "штормило" на бирже в прошлые годы не в пример нынешнему. Так, в мае 2019 года подскок достигал 15% (+7010 р/т), а в коронавирусном 2020 году - на 27%(+11180 р/т). Сейчас же всего 5%".

"Полагаю, что по мере завершения цикла весенних ремонтов НПЗ ситуация с ценами в июне разрядится, объем выпуска бензина в июне вырастет к маю на 10%, а демпфер продолжит удерживать рынок под контролем", - отметил Костюков.

Руководитель проектов исследовательской группы "Петромаркет" Анна Лишневецкая считает невысокой вероятность того, что бензин на бирже продолжит дорожать.

"На текущей неделе средний дневной объем продаж автобензина на СПбМТСБ с НПЗ начал снижаться, что говорит о спаде напряжения в оптовом сегменте. При сохранении на среднем за прошедшие дни мая значении стоимости автобензина в Европе и курса доллара к рублю существенный продолжительный рост оптовых цен на автобензин возможен только в ситуации дефицита продукта на внутреннем рынке. Сейчас риски возникновения дефицита на рынке автобензина можно оценить, как крайне низкие. Запасы на уровне 1,7 млн тонн, по нашим оценкам, более чем достаточны для того, чтобы не возникло недостатка продукта даже при растущем спросе на него в России. И даже в условиях весенних ремонтов НПЗ", - поясняет она.

Прогноз на спрос

По оценке Костюкова, спрос и потребление бензина в стране растет незначительными темпами. "За январь-апрель 2021 года на внутренний рынок выгружено чуть более 8 млн тонн, что на 10% выше, чем в коронавирусном 2020-м, и только на 2,3% превосходит этот показатель в не знавшем эпидемии 2019 году. Вероятно, 2-3%-ная динамика потребления бензина сохранится до конца текущего года. С такой динамикой нефтяные компании справятся без проблем", - считает Костюков.

Лишневецкая оценивает, что в первой декаде мая реализация автобензина на АЗС выросла на 1-3% относительно аналогичного периода мая "допандемийного" 2019 года. "Наблюдаемая динамика, скорее всего, рождает у участников розничного рынка ожидания и более интенсивного, чем в "допандемийный" период, сезонного роста спроса в конце мая-июне", - говорит она.

"Спрос на автобензин в мае 2021 года, по нашим оценкам, вырастет на 0,3-1,3% относительно мая 2019 года и на 30-32% относительно мая 2020 года. Скорее всего, потребность внутреннего рынка в автобензине так и будет двигаться по траектории 2019 года, превышая "допандемийный" уровень на 0,5-1%. Сохранение рисков заражения коронавирусной инфекцией и ограничения авиасообщения по отдельным направлениям станут причиной более высокой степени эксплуатации личного автомобильного транспорта на территории РФ", - добавляет представитель "Петромаркета".

Не маржа независимых

Отраслевые эксперты сходятся во мнении, что в этом году гораздо сложнее ситуация для независимых АЗС, чистая маржа которых при реализации автобензина зачастую отрицательна.

В подтверждение этого в пятницу Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных топливных трейдеров) второй раз за весну 2021 года обратился с письмом к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой проработать варианты мер для снижения оптовых цен на бензин и "приведения их к уровню, обеспечивающему возможность безубыточного функционирования операторов розничного рынка". РТС подчеркивает: "На всем протяжении 2021 года операторы розничного рынка работают в условиях диспаритета оптовых и розничных цен".

На фоне ограничений отдыха за рубежом и стимулирования развития внутреннего туризма, по оценке РТС, рост спроса на бензины в РФ "может вырасти еще на 10-20%, особенно рост потребления проявляется по бензину Аи-95".

РТС в числе мер предлагает: увеличить объем производства бензинов с изменением пропорций производства 92-го и 95-го в соответствии с меняющимся спросом; ввести временное ограничение экспорта бензина сроком до 1 октября; увеличить нормы биржевых продаж бензинов до 15%. Кроме того, РТС предлагает реализовать норму Совместного приказа ФАС и Минэнерго и постановления 669, "требующую не учитывать объемы, приобретенные третьими лицами в безадресном режиме в интересах нефтяных компаний или аффилированных с ними лиц". В качестве крайней меры Российский топливный союз предлагает вернуться к практике топливных соглашений нефтяных компаний и правительства, которые подписывались в кризисном 2018 году.

Позиции регуляторов

Минэнерго логично поясняет "оживление спроса на биржевых торгах топливом, в первую очередь, сезонными и макроэкономическими рыночными факторами". В части сезонности в настоящее время наблюдается начало традиционного роста спроса на моторное топливо перед летним периодом начала сезонных отпусков. В то же время, внутренний топливный рынок в мае продолжает находиться под влиянием макроэкономических факторов глобальных рынков нефти и топлива, в частности, из-за растущих внешних котировок на нефть и нефтепродукты.

"За истекший период мая ежесуточное производство топлива составляет около 67 тыс. тонн/сутки по бензину Аи-92 и около 40 тыс. тонн/сутки по бензину Аи-95, что с запасом закрывает все потребности внутреннего рынка. В том числе сформированы достаточные запасы топлива. Согласно рекомендациям Минэнерго, нефтеперерабатывающие заводы успешно выполнили планы по их увеличению до уровня 1,7 млн тонн по бензину, что выше уровня запасов в прошлом и 2019 году", - сказал представитель Минэнерго.

Благодаря корректировке демпферного механизма, добавил он, с начала мая этого года поставки топлива на внутренний рынок выгодны для нефтяников, что гарантирует обеспеченность топливом потенциально растущий спрос на внутреннем рынке в преддверии массового сезона отпусков.

Минэнерго России подчеркивает, что наблюдающаяся волатильность оптовых цен на топливо не приведет к росту розничных цен на АЗС, который на текущий момент с начала года находится в пределах инфляции (+3%).

"Для обеспечения сдерживания цен как в розничном, так и в оптовом сегменте в 2021 году помимо корректировки "демпфера" принят ряд срочных и системных мер. Все это должно помочь участникам рынка лучше планировать свою деятельность, а также осуществлять предсказуемую ценовую политику", - отмечает Минэнерго.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы заявляют, что ФАС совместно с Минэнерго и правительством РФ еженедельно проводит совещания по стабилизации ситуации на топливном рынке страны. В целях стабилизации как розничных, так и оптовых цен на топливо был принят ряд мер (повышении нормативов биржевых продаж топлив, постановление о регулярности и равномерности биржевых торгов, осуществлена корректировка "демпфера").

"В качестве резервной меры реагирования на ситуацию правительство РФ сохраняет за собой право на введение временного моратория на экспорт топлива за пределы РФ, такая мера может быть рассмотрена при появлении необходимости", - подчеркивают в ФАС и Минэнерго.