Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:11Заразились
на 19.05В России 4 965 676+7 920В мире 164 231 810+622 216

В МИД Ирана заявили, что основная часть соглашения о возвращении в СВПД готова

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Стороны, участвующие в переговорах о возвращении Ирана и США к соблюдению соглашения об иранском атоме (СВПД), согласовали основную часть этого документа, сообщает Bloomberg со ссылкой на замглавы иранского МИД Аббаса Арагчи.

В миреГосдеп заявил, что США и Иран могут вернуться к выполнению обязательств по СВПДЧитать подробнее

"Основная часть документа о возвращении к соблюдению ядерной сделке готова", - приводит агентство слова иранского дипломата.

Постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов также заявил, что переговорщики близки к успеху. "Четвертый раунд переговоров в Вене завершился. Участники СВПД на встрече сегодня отметили "хороший" или "существенный" прогресс, а также, что соглашение "в пределах досягаемости", - написал он в твиттере.

Ульянов отметил, что переговоры возобновятся в начале следующей недели. "Будем надеяться, что пятый раунд станет последним", - отметил дипломат.

В мае 2018 года США вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций. Через год Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.

Администрация президента США Джо Байдена заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия этого соглашения. Иран заявил в ответ, что первый шаг - за США.

Иран США

Новости по теме

Новости

Нетаньяху допустил вариант взятия Израилем под контроль сектора Газа

Нетаньяху допустил вариант взятия Израилем под контроль сектора Газа

Курс биткойна опускался ниже $31 000

Курс биткойна опускался ниже $31 000

Почти пять тысяч нелегалов возвращены из испанской Сеуты в Марокко

ЕС смягчит правила въезда из третьих стран для привившихся от COVID

ЕС смягчит правила въезда из третьих стран для привившихся от COVID

В Белоруссии два пилота погибли при крушении военного самолета

РФ начала строить в Китае IV очередь Тяньваньской АЭС и II очередь АЭС "Сюйдапу"

РФ начала строить в Китае IV очередь Тяньваньской АЭС и II очередь АЭС "Сюйдапу"

Что случилось этой ночью: среда, 19 мая

В Нью-Йорке начали уголовное расследование в отношении компании Трампа

В Нью-Йорке начали уголовное расследование в отношении компании Трампа

Пелоси призвала объявить "политический бойкот" пекинской Олимпиаде

Пелоси призвала объявить "политический бойкот" пекинской Олимпиаде

ХАМАС опроверг сообщения о готовности к прекращению ударов по Израилю

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');