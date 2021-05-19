В МИД Ирана заявили, что основная часть соглашения о возвращении в СВПД готова

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Стороны, участвующие в переговорах о возвращении Ирана и США к соблюдению соглашения об иранском атоме (СВПД), согласовали основную часть этого документа, сообщает Bloomberg со ссылкой на замглавы иранского МИД Аббаса Арагчи.

"Основная часть документа о возвращении к соблюдению ядерной сделке готова", - приводит агентство слова иранского дипломата.

Постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов также заявил, что переговорщики близки к успеху. "Четвертый раунд переговоров в Вене завершился. Участники СВПД на встрече сегодня отметили "хороший" или "существенный" прогресс, а также, что соглашение "в пределах досягаемости", - написал он в твиттере.

Ульянов отметил, что переговоры возобновятся в начале следующей недели. "Будем надеяться, что пятый раунд станет последним", - отметил дипломат.

В мае 2018 года США вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций. Через год Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.

Администрация президента США Джо Байдена заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия этого соглашения. Иран заявил в ответ, что первый шаг - за США.