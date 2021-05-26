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Brent подешевела до $68,55 за баррель

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться в среду, хотя и сократили потери после публикации Минэнерго США о сокращении запасов в стране.

К 17:55 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,1 (0,15%), до $68,55 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,09 (0,14%), до $65,98 за баррель.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 21 мая, уменьшились на 1,66 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 2,2 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на этой неделе на 1 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах уменьшились на 1,74 млн баррелей, дистиллятов - на 3,01 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали сокращения запасов бензина на 700 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1,6 млн баррелей.

31 мая в США отмечается День памяти, который традиционно открывает автомобильный сезон, и эксперты рассчитывают, что увеличение мобильности граждан приведет к повышению спроса на нефть и нефтепродукты в стране.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы глобального спроса на энергоносители и следить за переговорами по иранской ядерной программе, результатом которых может стать снятие санкций на поставки "черного золота" из страны.

"Спрос на нефть в США и Китае продолжает восстанавливаться, - отмечает аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес. - Однако потенциальное соглашение с Ираном сдерживает нефтяной рынок".

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность почти полного отказа от некоторых из самых строгих санкций в отношении Ирана в попытке вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме.

Brent WTI США Иран Минэнерго

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