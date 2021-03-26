МИД назвал надуманным предлог для отмены покупки ТМХ завода в Норвегии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Решение властей Норвегии отменить сделку по покупке "Трансмашхолдингом" завода Bergen Engines лежит в русле линии на сдерживание России и принято под надуманным предлогом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обескураживающая новость, потому что она подавалась под предлогом защиты национальных интересов. Аргументы, которыми руководствовалась норвежская сторона при принятии этого решения, просто надуманные, это очевидно", - сказала Захарова в пятницу на брифинге.

"Отмена сделки с "Трансмашхолдингом" находится в русле проводимого Осло в последние годы в отношении нашей страны двухтрекового подхода с креном на сдерживание нашей страны", - добавила представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что это не первый пример такой политики Норвегии, указав со ссылкой на заявления норвежских властей на то, что продукция завода и его разработки не подпадают под действие экспортных ограничений. Сделка носила исключительно коммерческий характер и была нацелена на вывод работы завода Bergen Engines на новый уровень, сказала она.

Министр юстиции Норвегии Моника Мэланн ранее заявила, что правительство страны останавливает приобретение международным подразделением "Трансмашхолдинга" (TMH International) у британской Rolls-Royce норвежского производителя дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines. По ее словам, резолюция об остановке продажи будет принята в соответствии с законом о безопасности. Предложение об остановке сделки будет представлено королю Норвегии 26 марта.

В состав Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в 7 странах. Чистые поступления по сделке британскому концерну оценивались примерно в 150 млн евро, она должна быть завершена во II полугодии 2021 г., ее структура и источники финансирования не раскрывались.

"Трансмашхолдинг" – крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия группы расположены в Санкт-Петербурге, Брянске, Пензе, Твери, Московской, Ростовской и Саратовской областях, а также в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине, Белоруссии и Казахстане. Сервисный блок группы представляют юридически самостоятельный холдинг "Локомотивные технологии".