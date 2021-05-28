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Brent подорожала до $69,79 за баррель

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в пятницу и могут показать уверенный недельный рост.

К 18:12 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,33 (0,48%), до $69,79 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожли на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,23 (0,34%), до $67,08 за баррель.

По итогам недели WTI может прибавить более 5%, Brent - более 4%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

"Трейдеры оптимистично настроены по поводу ускорения роста спроса по мере того, как экономика США набирает обороты, - сказал MarketWatch энергетический аналитик IHS Markit Маршал Стивз. - Рост в США должен перевесить сохраняющуюся слабость в Индии и Южной Азии".

Позитивная картина спроса несколько омрачается ожиданиями наращивания поставок нефти Тегераном на мировой рынок, и трейдеры продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе, пишет Bloomberg. Однако многие эксперты считают, что рынок сможет "переварить" новые объемы.

"Импульс к росту нефтяного рынка сохраняется, повышение спроса в США и Европе компенсирует сохраняющиеся опасения в отношении ситуации в ряде стран Азии, - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Group Хоуи Ли. - Рынок уверен, что сможет поглотить любые дополнительные поставки".

Министры стран ОПЕК+ намерены 1 июня провести встречу, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке и планы по добыче. По опросу Bloomberg, 20 из 24 аналитиков ожидают, что ОПЕК+ сохранит планы увеличения добычи на 840 тыс. б/с с июля.

Brent WTI ОПЕК Азия Иран США

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