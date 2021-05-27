S&P подтвердило рейтинг "Роснефти" "BBB-", прогноз - стабильный

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента "Роснефти" на уровне "BBB-".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

При этом оценка характеристик собственной кредитоспособности (SACP) компании была повышена до "bb+" с "bb".

"Мы ожидаем восстановления финансовых показателей "Роснефти" в 2021-2023 гг., а показатель "скорректированный денежный поток от операционной деятельности (FFO)/долг" составит 30-35% по сравнению с 11% в 2020 году в рамках нашего базового сценария при цене нефти Brent у $60 за баррель в следующие два года и $55 далее", - говорится в сообщении.

Также аналитики ожидают, что свободный денежный поток от операционной деятельности (FOCF) компании будет положительным.

Рейтинг учитывает положение компании как крупнейшего нефтепроизводителя России, а также очень тесные связи с правительством РФ. Рейтинг "Роснефти" находится на одном уровне с суверенным рейтингом России в иностранной валюте.

S&P GR может пересмотреть прогноз рейтинга "Роснефти" на "негативный" в случае аналогичного действия по отношению к суверенному рейтингу РФ. Также негативные рейтинговые действия могут быть предприняты в случае существенного снижения вероятности поддержки компании со стороны государства.

При этом повышение рейтинга компании без аналогичного действия относительно суверенного рейтинга России маловероятно, отмечается в сообщении.