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ЦБ РФ отозвал лицензии у Заубер банка и банка "ИРС"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у петербургского Заубер банка и банка "ИРС", говорится в сообщении ЦБ.

Заубер банк

Как отмечает ЦБ, в Заубер банке "в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска".

В банк назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Заубер Банк является участником системы страхования вкладов,

Заубер банк по итогам первого квартала 2021 года занимает 216-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Банк "ИРС"

Регулятор отмечет, что банк "ИРС" (зарегистрирован в Москве) занижал величину необходимых резервов, а также завышал стоимость имущества "в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения".

Значительную долю кредитного портфеля банка составляли проблемные ссуды.

"В условиях низкого качества кредитного портфеля кредитная организация совершала операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности", - говорится в пресс-релизе ЦБ.

Кроме этого, банк был вовлечен "в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж через авансирование импорта товаров, а также сомнительных транзитных операций".

В банк "ИРС" назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк ИРС по итогам первого квартала 2021 года занимает в нем 297-е место по размеру активов.

ЦБ РФ Заубер банк

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