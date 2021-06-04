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ЦБ РФ отозвал лицензию у РФИ банка

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РФИ банка, говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор отмечает, что к банку в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись меры, в том числе вводились ограничения на отдельные операции.

Как отмечает ЦБ, РФИ банк был вовлечен в непрозрачные операции, связанные с расчетами между физлицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами.

Банк России также аннулировал лицензию кредитной организации на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

РФИ банк, зарегистрированный в Москве, является участником системы страхования вкладов. По итогам первого квартала 2021 года он занимает 300-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ЦБ РФ РФИ банк

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