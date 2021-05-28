Спрос на облигации Москвы на 23% превысил предложение

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Спрос на 74-й выпуск семилетних "зеленых" бондов Москвы на 23% превысил предложение, говорится в сообщении пресс-службы Департамента финансов столицы.

"Итоги прошедших торгов показали высокий спрос со стороны участников фондового рынка на первые в России "зеленые" субфедеральные облигации. Объем размещения составил 70 млрд рублей. Спрос на 23% превысил предложение: поступила 721 заявка на сумму 86,3 млрд рублей. Ставка купонного дохода установлена на уровне 7,38% годовых. Это соответствует заявленному диапазону доходности и ниже прогнозов участников рынка", - отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.

По ее словам, физлицам были предоставлены преимущества по приобретению облигаций. "Физическими лицами было подано 609 заявок на сумму более 700 млн рублей. Все они были удовлетворены. Основными инвесторами выступили банки, инвестиционные фонды и управляющие компании",- заявила Зяббарова.

"Москва будет расширять присутствие на долговом рынке, продолжая реализацию программы заимствований в соответствии со своими планами", - подчеркнула глава департамента.

Как сообщалось, сбор заявок проходил 25 мая с 10:00 до 15:00 и 26 мая с 10:00 до 13:00. Правительство Москвы установило ставку 1-го купона "зеленого" выпуска облигаций города 74-й серии в размере 7,38% годовых.

Ориентир ставки 1-го купона составлял 7,29-7,38% годовых и в процессе маркетинга не изменялся. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,52% годовых.

Уполномоченный агент по размещению облигаций - АО "Гарант-М". Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Альфа-банк, "BCS Global Markets", Газпромбанк, МКБ, банк "Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Sber CIB, Совкомбанк и БК "Регион".

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование проектов, положительно влияющих на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей - приобретение электробусов и строительство новых участков и станций Большой кольцевой линии метро.

На прошлой неделе Международная ассоциация рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) включила "зеленые" облигации Москвы в реестр облигаций устойчивого развития. ICMA является крупнейшей международной саморегулируемой организацией мирового финансового рынка, насчитывающей около 600 членов, которые представляют более 60 стран. Ведение реестра осуществляется с 2016 года.

Впервые после многолетнего перерыва 27 апреля Москва провела аукцион по размещению первого трехлетнего транша облигаций 72-й серии объемом 35 млрд рублей при номинальным объеме выпуска 70 млрд рублей. По итогам открытого аукциона спрос в 2,3 раза превысил объем предложения.

Ставка 1-го купона изначально была установлена на уровне 6,55% годовых, номинальный объем выпуска - 70 млрд рублей. Доходность составила 6,73% годовых.

В предыдущий раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением - на 6,85 млрд рублей. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд рублей с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить госдолг до 70 млрд рублей, разместив облигации на 40 млрд рублей, но в прошлом году на рынок столица так и не вышла. Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму - до 396 млрд рублей, пока зарегистрировано 3 выпуска на 210 млрд рублей.

Общий объем доходов бюджета города на 2021 год запланирован на уровне 2 трлн 642 млрд 739, 829 млн рублей, объем расходов - 3 трлн 152 млрд 754,255 млн рублей. Дефицит бюджета - 510 млрд 14,426 млн рублей.

Объем расходов на обслуживание государственного долга города Москвы запланирован на уровне 14 млрд 148,810 млн рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга города Москвы на 1 января 2022 года - 426 млрд рублей.