Проект переброски воды из водопадов Ялты в водохранилища оценили в 700 млн руб.

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Воду из водопадов на юге Крыма планируется направить в два местных водохранилища для обеспечения курортной Ялты, проект оценивается в 700 млн рублей и нашел поддержку в кабинете министров, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Ряд мероприятий Марат Шакирзянович (Хуснуллин, вице-премьер - ИФ) поддержал, в том числе по Ялте - по переброске воды из водопадов в Зареченское и Счастливенское водохранилища, там около 700 млн рублей", - сказал Аксенов журналистам в среду на совместном брифинге с Хуснуллиным.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021 года. Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости, курортные Ялта и Алушта и поселки вблизи них получали воду по графику. Севастополь осенью 2020-го ввел режим повышенной готовности.

Ялта на время курортного сезона-2021 почти полностью отменила график, Симферополь за счет использования воды из скважин перестал отключать воду днем и вернул ГВС после восьмимесячного перерыва. Проблемы пока остаются в Алуште, там вода подается только пять часов в сутки.

Правительство РФ осенью прошлого года разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых - бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Правительство РФ весной 2021-го добавило еще более 3 млрд рублей на решение водных проблем в Крыму.