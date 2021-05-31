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Онлайн-ритейлер myToys объявил об уходе из России

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер myToys, продающий товары для детей, уходит из России, говорится на сайте ритейлера. Его клиенты также получили письмо о закрытии магазина в РФ.

"За 10 лет работы мы выполнили более 4 млн заказов и доставили более 12 млн товаров. За все время работы myToys.ru посетили более 117 млн пользователей", - сообщила компания.

myToys входит в немецкую Otto Group. Интернет-магазины Quelle и Otto, также принадлежащие группе, прекратили работу в России в 2018 году. В РФ группа представлена брендом bonprix (онлайн-магазин, который специализируется на продаже одежды, обуви, а также товаров для дома).

Операционной компанией myToys в России является ООО "МТ Клик", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". В 2020 году выручка компании упала на 24,8%, до 1,814 млрд рублей (после роста на 4,5% в 2019 году). Чистый убыток вырос в 44 раза - до 1,526 млрд рублей с 34,843 млн рублей в 2019 году.

В годовом отчете "Детского мира" myToys.ru перечислен среди ключевых игроков на онлайн-рынке детских товаров с объемом продаж в 3,4 млрд рублей с НДС за 2019 год (рост на 19%; данные за 2020 год не указаны). Лидером рынка является Wildberries: его оборот в этом сегменте в 2020 году вырос на 70%, до 71 млрд рублей, сказано в отчете. "Детский мир" занимает вторую строчку (+140%, 38,4 млрд рублей), тройку лидеров замыкает Ozon (+120, 27,3 млрд рублей).

Онлайн-рынок детских товаров сильно фрагментирован и, помимо нескольких крупных игроков, включает большое количество небольших магазинов, присутствующих исключительно в интернете, отмечается в отчете.

myToys Otto Group

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