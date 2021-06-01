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Безотходная технология бурения разработана для "Роснефти"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ООО "Малое инновационное предприятие "НефтеХимПром УГНТУ" (Уфа) проводит общественные обсуждения модернизированной технологии утилизации отходов бурения, образуемых при строительстве скважин ПАО "НК "Роснефть".

В том числе на обсуждение вынесены материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), говорится в материалах ООО. Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую природную среду: II-III кварталы 2021 года. Итоги обсуждений будут подведены в форме опроса 1 июля 2021 года.

Предполагается, что новая технология будет применяться при бурении скважин на территории Башкирии, Самарской, Оренбургской областей, Удмуртии, Краснодарского и Ставропольского края.

Речь идет о применении углесодержащего сорбента-деструктора, обеспечивающего образование продукта, который может быть использован на производственных и вспомогательных объектах нефтегазодобывающих месторождений, где применяются традиционные природные грунты.

"Грунт искусственный не оказывает негативного воздействия на компоненты природной среды, не препятствует протеканию процессов почвообразования, не препятствует заселению и произрастанию растительности, имеет достаточную несущую способность для выдерживания механической нагрузки от почвенного слоя и древесной растительности. (...) Процесс утилизации буровых отходов относится к безотходным, так как результатом утилизации является готовый продукт. Образование отходов от комплекса работ по утилизации буровых отходов возможно в процессе эксплуатации техники, деятельности сотрудников предприятия, а также от уборки территории", - поясняет разработчик.

"НефтеХимПром УГНТУ" зарегистрирован в 2016 году в Уфе. Компания проводит исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Роснефть НефтеХимПром УГНТУ

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