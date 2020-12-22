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Борисов заявил, что российский ОПК привык к санкциям США и уже их не замечает

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Оборонно-промышленный комплекс России вряд ли ощутит на себе новые санкции, введенные накануне Минторгом США, сообщил "Интерфаксу" во вторник вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы уже привыкли к этому, даже не замечаем", - ответил Борисов на вопрос, будут ли эти санкции иметь последствия для российских организаций.

Вице-премьер переадресовал американской стороне вопрос, какие цели преследовали США такими действиями. "Это у них надо спросить, они же вводили санкции, не мы", - сказал вице-премьер.

Минторг США в понедельник внес в санкционный список 45 российских организаций и компаний. В него включены Служба внешней разведки и Минобороны РФ, государственная корпорация "Ростех" и входящие в нее компании, в частности, "Рособоронэкспорт", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, а также предприятия корпорации "Роскосмос", ВСМПО "Ависма".

"Ростех" и многие предприятия российского оборонно-промышленного комплекса находятся под американскими санкциями уже несколько лет.

Из-за западных санкций Россия отказалась от доллара и системы SWIFT при реализации контрактов на поставку вооружений, сообщил ранее глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Портфель экспортных заказов России на вооружение и военную технику составляет $55 млрд, он стабилен, несмотря на западные санкции, сообщил в интервью "Интерфаксу" 16 марта директор Федерльной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

Юрий Борисов США

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