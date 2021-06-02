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Zoom спрогнозировал доход за 2021 год примерно в $4 млрд

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Zoom сделал прогноз по доходу за 2021 год, оценив его в $4 млрд. Об этом сообщает Associated Press.

Компания, толчок в развитии которой дала пандемия коронавируса, продолжает увеличивать число клиентов несмотря на уменьшение потребности в видеоконференциях.

С февраля по апрель премиальную версию Zoom приобрели 497 тысяч организаций, что почти на 30 тысяч больше показателей периода с ноября по январь. Хотя эти данные говорят о замедлении темпа прироста клиентов, так как с февраля по апрель 2020 года он превысил 183 тысячи.

Годовой доход в $4 млрд станет почти на 50% больше показателя 2020 года, за который выручка Zoom выросла в четыре раза.

Ранее цена акций компании упала более чем на 40% после достижения пика в $589 на фоне неопределенности ее будущего после пандемии. Текущая капитализация Zoom составляет почти $100 млрд.

При этом доходы корпорации выросли, если сравнивать периоды с февраля по апрель 2020 года и 2021 года. В прошлом году они составили $27 млн, а в этом году достигли суммы в $227 млн.

В начале апреля Zoom ограничил использование своего сервиса для российских компаний с госучастием. После этого в Минцифры заявили, что в России есть как минимум пять сервисов, которые могут стать достойной альтернативой видеоконференций Zoom.

Zoom

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