"Роснефть" предложила ограничить продажи авиакеросина на бирже

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Роснефть" на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака по вопросам топливного рынка представила информацию о ситуации с биржевыми торгами авитопливом. Компания предложила ограничить продажи авикеросина на бирже, если товар не предназначается для авиаперелетов.

Как сообщается в протоколе по итогам совещания у Новака, с которым ознакомился "Интерфакс", "Роснефть" предлагает "внести изменения в правила биржевых торгов авиационным керосином, направленные на ограничение возможности приобретения участниками биржевых торгов авиатоплива по нецелевому назначению, в целях исключения необоснованного завышения цен".

Согласно протоколу, Минэнерго, ФАС и Минтранс проработают этот вопрос и доложат о результатах правительству.

Как известно, участники топливного рынка реализуют схемы смешения авиакеросина с летним дизтопливом, чтобы получить зимнее дизельное топливо. В период пандемии, когда было остановлено авиасообщение между странами, производство авиакеросина упало. В настоящее время, по мере восстановления авиаконтактов, возник спрос на керосин.

Цены на топливо демонстрируют рост и представляют собой основное препятствие для восстановления авиационной отрасли наряду с COVID-ограничениями, заявляли ранее в "Аэрофлоте". На проблему обращали внимание и другие перевозчики. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта для снижения расходов на топливо предлагала снизить уровень демпфера на керосин для 2021 года с текущих 53,25 тыс. до 39,305 тыс. руб. с последующей индексацией в 2018-2024 годах на уровень инфляции.

По данным Росавиации, топливозаправка в аэропортах РФ в июне подорожала относительно мая в среднем на 1,87%, до 51 108 руб. за тонну.