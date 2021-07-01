Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:09Заразились
на 01.07В России 5 538 142+23 543В мире 182 202 370+391 839

"Роснефть" предложила ограничить продажи авиакеросина на бирже

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Роснефть" на совещании под руководством вице-премьера Александра Новака по вопросам топливного рынка представила информацию о ситуации с биржевыми торгами авитопливом. Компания предложила ограничить продажи авикеросина на бирже, если товар не предназначается для авиаперелетов.

Как сообщается в протоколе по итогам совещания у Новака, с которым ознакомился "Интерфакс", "Роснефть" предлагает "внести изменения в правила биржевых торгов авиационным керосином, направленные на ограничение возможности приобретения участниками биржевых торгов авиатоплива по нецелевому назначению, в целях исключения необоснованного завышения цен".

ЭкономикаС начала года топливо для самолетов в аэропортах подорожало на 7,5%Читать подробнее

Согласно протоколу, Минэнерго, ФАС и Минтранс проработают этот вопрос и доложат о результатах правительству.

Как известно, участники топливного рынка реализуют схемы смешения авиакеросина с летним дизтопливом, чтобы получить зимнее дизельное топливо. В период пандемии, когда было остановлено авиасообщение между странами, производство авиакеросина упало. В настоящее время, по мере восстановления авиаконтактов, возник спрос на керосин.

Цены на топливо демонстрируют рост и представляют собой основное препятствие для восстановления авиационной отрасли наряду с COVID-ограничениями, заявляли ранее в "Аэрофлоте". На проблему обращали внимание и другие перевозчики. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта для снижения расходов на топливо предлагала снизить уровень демпфера на керосин для 2021 года с текущих 53,25 тыс. до 39,305 тыс. руб. с последующей индексацией в 2018-2024 годах на уровень инфляции.

По данным Росавиации, топливозаправка в аэропортах РФ в июне подорожала относительно мая в среднем на 1,87%, до 51 108 руб. за тонну.

Роснефть Александр Новак

Новости по теме

Новости

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за полгода вырос на 26%

Решетников предложил проверить структуру ценообразования на морковь

Решетников предложил проверить структуру ценообразования на морковь

ЦБ пожизненно лишил 44 человека права руководить банками

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в январе-мае в 3,7%

Путин подписал закон о "приземлении" Google и Facebook

Гендиректор Petropavlovsk Александров не прошел в совет директоров

Машины "АвтоВАЗа" подорожали на 2-4%

Машины "АвтоВАЗа" подорожали на 2-4%

Все крупнейшие банки подключились к сервису СБП

Все крупнейшие банки подключились к сервису СБП

Европа начала газодефицитный июль с ценой газа на TTF $431/тыс. куб. м

Недельная инфляция в РФ в конце июня резко ускорилась

Недельная инфляция в РФ в конце июня резко ускорилась
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');