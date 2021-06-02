Предприятиям юга Китая не хватает электричества из-за темпа восстановления

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Уверенное восстановление экономики Китая привело к перебоям в электроснабжении десятков промышленных хабов на юге страны, пишет Financial Times.

Чиновники обязали заводы в Гуанчжоу, Фошане и Дунгуане, которые выпускают потребительские и высокотехнологичные товары, сокращать потребление электроэнергии или даже останавливать работу на срок от одного до трех дней в неделю.

Эти города располагаются в провинции Гуандун, где спрос предприятий на электроэнергию превышает предложение. В январе-апреле потребление электроэнергии в ряде городов Гуандуна, расположенных вдоль побережья между Гонконгом и Макао, выросло на 30% в годовом выражении.

Глава Торговой палаты ЕС на юге Китая Клаус Зенкель сказал, что проблема затронула около 100 компаний, входящих в организацию, а дальнейшие перебои с энергоснабжением могут негативно повлиять на иностранные инвестиции в регионе.

"На фоне экономического восстановления после пандемии компании загружены и получают много заказов, - отметил он. - Теперь нас просят не работать три дня в неделю. Это нерационально. Речь идет об инфраструктурной проблеме, которая должна быть немедленно решена".

Аналитики считают, что в связи с целями властей Китая по сокращению выбросов углекислого года местные правительства не хотят расширять использование угольных ТЭЦ, из-за чего им приходится ограничивать потребление электроэнергии.

"Местные власти очень переживают из-за использования угля и тепловой энергетики", - сказал партнер Plenum China Research Шан Гуо.

Лара Дон из IHS Markit также считает, что ограничение импорта и собственного производства угля усугубляет проблему. Она предупредила о риске еще больших ограничений в связи с приближением пика спроса в июле или августе.

Тем временем предприятия опасаются, что они не смогут вовремя выполнять заказы. В субботу энергетическая China Southern Power Grid Corp. заявила, что ограничения потребления электроэнергии будут распространены еще на 21 город и регион в Гуандуне. Компании должны сократить свое потребление, иначе поставки электроэнергии могут быть приостановлены.

Проблема нехватки электроэнергии осложняется из-за жары. Менеджер завода по производству электроники в Дунгуане Майк Ван отметил, что рабочие не могут включать кондиционеры и вентиляторы, не нарушая ограничений. По его словам, эффективность производства упала на 20-30%.

Восстановление экономики Китая после пандемии стало одним из наиболее быстрых в мире. В первом квартале ВВП страны подскочил на 18,3% в годовом выражении, хотя такие высокие темпы объясняются эффектом низкой базы.

Правительство Китая намерено достигнуть пика выбросов углерода к 2030 году, а углеродной нейтральности - к 2060 году.