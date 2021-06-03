Евро опустился ниже 89 руб. впервые с 1 апреля

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Евро дешевеет, доллар немного повышается на Московской бирже в четверг днем: евро опустился ниже 89 руб./EUR1 впервые с 1 апреля, доллар торгуется недалеко от 73 руб./$1.

Курс евро составил 88,9975 руб./EUR1 в 16:19 по Москве, что на 33,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 73,215 руб./$1, подорожав на 5,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 12,16 копейки - до 80,32 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к евро и снижается к доллару вслед за динамикой валют на Forex. Доллар растет к большинству мировых валют, в том числе к евро, после выхода позитивной статистики по ситуации на американском рынке труда. Инвесторы уверены, что ускорение темпов восстановления экономики США после пандемии COVID-19 может привести к необходимости более быстрых темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 20 тыс. - до 385 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 405 тыс., а не 406 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 390 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Производительность труда в США в первом квартале 2021 года выросла на 5,4%, свидетельствуют окончательные данные министерства труда страны. Динамика производительности труда совпала с предварительной оценкой. Эксперты ожидали ее повышения до 5,5%.

Стоимость рабочей силы в США в январе-марте, согласно окончательным данным, увеличилась на 1,7%. Предварительные данные показали ее снижение на 0,3%. Аналитики в среднем ожидали уменьшения стоимости рабочей силы на 0,4%.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в апреле увеличилось на 978 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing. Это максимальный рост с июня 2020 года. Аналитики прогнозировали повышение на 650 тыс.