Доллар впервые с 7 мая опустился ниже 73 рублей

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже в пятницу днем, курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с 7 мая, евро торгуется недалеко от 88,5 рубля.

Курс доллара составил 72,985 руб. в 15:31 МСК, что на 25,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,655 рубля, подешевев на 19,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 22,8 копейки - до 80,04 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил повышение к доллару после выхода данных по рынку труда США за май, которые оказались хуже прогнозов.

Количество рабочих мест в экономике США в мае увеличилось на 599 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в апреле показатель вырос на 278 тыс., а не на 266 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце упала до 5,8% с 6,1% в апреле.

Эксперты в среднем ожидали повышения количества рабочих мест в мае на 650 тыс. при снижении безработицы до 5,9%.

Сильные показатели, наряду с оптимистичными данными о деловой активности в США, опубликованными ранее на этой неделе, и возросшими инфляционными опасениями, усиливали ожидания, что Федеральной резервной системе (ФРС) придется приступить к сокращению стимулов раньше, чем она планировала. Это вызвало укрепление доллара к большинству мировых валют.