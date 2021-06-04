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Абориген впервые вошел в совет директоров Rio Tinto

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Горнодобывающая компания Rio Tinto впервые назначила в совет директоров представителя коренных народов Австралии, пишет Financial Times и напоминает о скандале, который разразился после того, как компания в 2020 году разрушила для добычи руды две пещеры, важные для аборигенов.

Это Бен Уайетт, бывший казначей правительства штата Западная Австралия и кузен министра Австралии по делам коренных народов. Уайетт вступит в новую должность 1 сентября.

Rio Tinto, которая имеет крупный бизнес по добыче железной руды в регионе Пилбара (Западная Австралия), пытается восстановить свою репутацию после разрушения пещер в ущелье Джуукан в этом регионе и представляли ценность для коренного населения. Инцидент с пещерами вызвал критику со стороны инвесторов и уход нескольких членов совета директоров.

Председатель совета директоров Саймон Томсон отметил, что связи семьи Уайетта с Пилбарой значительно способствуют глубине понимания руководством компании местных народов.

Уайетт ранее обвинял Rio в потере связей с коренными народами. Он подготовил законопроект о культурном наследии коренных народов, призванный защитить объекты их культурного наследия в Западной Австралии.

"Хотя Rio может думать, что она является глобальной компанией, это компания из Пилбары, имеющая интересы за рубежом", - говорил он.

4 июня Уайетт заявил, что очень разочарован разрушением пещер, но верит обещаниям компании изменить свой подход к культурному наследию и восстановить репутацию.

"Я глубоко уважаю сырьевой сектор Австралии и давно восхищаюсь профессионализмом и самоотверженностью, которые демонстрирует Rio Tinto", - добавил он.

Назначение Уайетта является важной вехой для коренных народов Австралии, которые недостаточно представлены в советах директоров публичных компаний. Однако оно вызвало опасения некоторых групп активистов, защищающих интересы акционеров, по поводу возможного конфликта интересов. Уайетт ушел в отставку с поста казначея в марте и ранее на этой неделе вошел в совет директоров нефтегазовой Woodside Petroleum.

"Учитывая то, что Woodside и Rio Tinto сталкиваются со значительными трудностями в адаптации своих операций к ожиданиям местных жителей и стандартам ESG (экология, социальные и управленческие вопросы), опасения по поводу их политического влияния достаточно обоснованы", - отмечает глава Австралийского центра корпоративной ответственности Бринн О'Брайен.

Rio Tinto Австралия Бен Уайетт Западная Австралия Пилбара Джуукан

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