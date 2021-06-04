Путин оценил рост ВВП РФ в 2021 году в 4%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU -Рост ВВП РФ в 2021 году может составить порядка 4%, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний - производителей вакцины "Спутник V" на полях ПМЭФ-2021.

В 2020 году российский ВВП сократился на 3%.

"Российская экономика, несмотря на все трудности, показала устойчивость к внешним шокам. В 2020 году ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика. По итогам текущего года мы уже выйдем на темпы роста около 4%", - сказал Путин.

Официальный прогноз Минэкономразвития предусматривает рост ВВП в 2021 году на 2,9%, но ведомство уже заявляло, что он, возможно, будет пересмотрен. "Если эти тенденции (восстановление экономики опережающими темпами - ИФ) устоят в мае-июне, то у нас будут основания повысить прогноз на 2021 год. Это мы будем делать в июле", - говорил глава министерства Максим Решетников на ПМЭФ.