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ПМЭФ-2021

Путин оценил рост ВВП РФ в 2021 году в 4%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU -Рост ВВП РФ в 2021 году может составить порядка 4%, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний - производителей вакцины "Спутник V" на полях ПМЭФ-2021.

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"Российская экономика, несмотря на все трудности, показала устойчивость к внешним шокам. В 2020 году ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика. По итогам текущего года мы уже выйдем на темпы роста около 4%", - сказал Путин.

Официальный прогноз Минэкономразвития предусматривает рост ВВП в 2021 году на 2,9%, но ведомство уже заявляло, что он, возможно, будет пересмотрен. "Если эти тенденции (восстановление экономики опережающими темпами - ИФ) устоят в мае-июне, то у нас будут основания повысить прогноз на 2021 год. Это мы будем делать в июле", - говорил глава министерства Максим Решетников на ПМЭФ.

Владимир Путин ПМЭФ

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