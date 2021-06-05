Законопроект по акционированию "Росморпорта" одобрен правкомиссией

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект по акционированию ФГУП "Росморпорт", сообщил "Интерфаксу" генеральный директор предприятия Александр Смирнов в кулуарах ПМЭФ-2021.

"(По законопроекту - ИФ) было много разногласий с федеральными органами исполнительной власти, большинство из которых удалось снять. Высказывались опасения в части обоснованности снятия ограничений на отчуждение портовой инфраструктуры. Такие опасения неоправданны, потому что 100% прямого управления будет у государства в лице Минтранса", - пояснил он.

Смирнов уточнил, что в корпорации рассчитывают, что на заседании правительства законопроект будет поддержан для направления в Государственную Думу.

Глава Росморпорта не исключает, что законопроект может быть рассмотрен в Госдуме в весеннюю сессию. "Если нет, будем надеяться, что в осеннюю сессию мы попадем. После принятия закона - год на реорганизацию", - уточнил глава Росморпорта.

Минтранс в марте 2021 года внес в правительство законопроект об акционировании "Росморпорта". История акционирования "Росморпорта" продолжается более 10 лет. В 2017 году Минтранс разработал федеральный закон о реорганизации ФГУП в акционерное общество.