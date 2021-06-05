Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

Законопроект по акционированию "Росморпорта" одобрен правкомиссией

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект по акционированию ФГУП "Росморпорт", сообщил "Интерфаксу" генеральный директор предприятия Александр Смирнов в кулуарах ПМЭФ-2021.

"(По законопроекту - ИФ) было много разногласий с федеральными органами исполнительной власти, большинство из которых удалось снять. Высказывались опасения в части обоснованности снятия ограничений на отчуждение портовой инфраструктуры. Такие опасения неоправданны, потому что 100% прямого управления будет у государства в лице Минтранса", - пояснил он.

Смирнов уточнил, что в корпорации рассчитывают, что на заседании правительства законопроект будет поддержан для направления в Государственную Думу.

Глава Росморпорта не исключает, что законопроект может быть рассмотрен в Госдуме в весеннюю сессию. "Если нет, будем надеяться, что в осеннюю сессию мы попадем. После принятия закона - год на реорганизацию", - уточнил глава Росморпорта.

Минтранс в марте 2021 года внес в правительство законопроект об акционировании "Росморпорта". История акционирования "Росморпорта" продолжается более 10 лет. В 2017 году Минтранс разработал федеральный закон о реорганизации ФГУП в акционерное общество.

ФГУП "Росморпорт" является одним из крупнейших в России владельцев объектов прибрежно-портовой инфраструктуры, находится в ведении Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). Значительная часть капитальных затрат исторически финансируется из федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ. Компания осуществляет деятельность в 65 морских портах, расположенных в 24 субъектах РФ.

Росморпорт ПМЭФ

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2021

Сечин оценил перспективы целесообразности водородной энергетики

Минсельхоз США направил $1 млрд продовольственным банкам

Минсельхоз США направил $1 млрд продовольственным банкам

Moody's подтвердило рейтинги России на уровне "Baa3"

ПМЭФ-2021

Росреестр и "Интерфакс" будут сотрудничать в области подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере оборота недвижимости

Росреестр и "Интерфакс" будут сотрудничать в области подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере оборота недвижимости

Путин предложил найти алгоритмы смягчения скачков цен на металлы

ПМЭФ-2021

Главы "Мегафона" и РФПИ возглавили рейтинги самых упоминаемых и самых заметных спикеров ПМЭФ-2021

Главы "Мегафона" и РФПИ возглавили рейтинги самых упоминаемых и самых заметных спикеров ПМЭФ-2021
ПМЭФ-2021

Путин назвал две "наиболее актуальные" проблемы российской экономики

Путин назвал две "наиболее актуальные" проблемы российской экономики
ПМЭФ-2021

Путин назвал условия для контактов с компаниями из недружественных стран

Путин напомнил Украине о минусах монополии в контексте цен на транзит газа

Путин напомнил Украине о минусах монополии в контексте цен на транзит газа

Доллар впервые с 7 мая опустился ниже 73 рублей

Доллар впервые с 7 мая опустился ниже 73 рублей
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');