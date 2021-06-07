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Минфин исключил введение запрета на расчеты в долларах

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Регуляторное стимулирование сокращения использования доллара в расчетах не может включать в себя запреты на использование доллара, заявили в пресс-службе Минфина.

"Переход в международных расчетах с доллара на рубли и национальные валюты стран - торговых партнеров происходит естественным путем. Связанные с санкциями затруднения в расчетах и так приводят к постепенному переходу на другие валюты - это подтверждается статистикой за последние 5 лет. Минфином России такой переход поддерживается, в том числе создаются соответствующие регуляторные стимулы. Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать - только экономические методы", - говорится в сообщении.

Ранее 7 июня начальник департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев в Госдуме заявил, что нужны стимулы для дальнейшего сокращения использования доллара в расчетах.

По его словам, с 2013 года доля доллара в расчетах за экспорт сократилась с 80% до ниже 50% . Стимулы этого процесса могут быть как положительными, так и отрицательными, добавил чиновник.

Минфин США Дмитрий Тимофеев

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