Что случилось этой ночью: вторник, 8 июня

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сын основателя Petropavlovsk объявлен в федеральный розыск. Алексей Масловский разыскивается на основании статьи УК РФ, при этом по какой именно не уточняется. Основателю и экс-гендиректору компании Petropavlovsk Павлу Масловскому ранее было предъявлено обвинение в хищении более 95 млн рублей. Он был задержан в декабре 2020 года.

- Против экс-директора "Открытой России" Пивоварова возбудили новое дело. Движение уточнило, что речь идет об административном деле о невнесении организации в список иноагентов - Пивоваров несколько лет назад учредил МОО "Открытый Петербург" (внесена в реестр НКО-иноагентов). Санкция за это правонарушение предусматривает наказание в виде административного штрафа до 300 тысяч рублей.

- Минсельхоз РФ назвал традиционным рост цен на овощи в это время года. Чиновники ожидают коррекцию цен на овощи открытого грунта и картофель по мере сбора нового урожая. При этом министерство уже отмечает снижение цен на ряд видов овощей у производителей.

- Блинкен примет участие в переговорах Байдена с Путиным. Госсекретарь США также будет сопровождать Байдена на всех этапах его поездки в Европу, стартующей на этой неделе. Пока США и РФ не согласовали формат переговоров и неясно, проведут ли президенты двух стран совместную пресс-конференцию. Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.

- Минюст США подтвердил возврат части выкупа хакерам, атаковавшим Colonial Pipeline. Ранее о том, что американским следователям удалось вернуть около $2,3 млн, которые были переданы преступникам в криптовалюте, сообщил телеканал CNN. В Вашингтоне считают, что сами хакеры якобы живут в России, однако при этом не имеют отношения к властям РФ.