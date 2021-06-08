"Роснефть" продала "Ставропольнефтегаз"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "Роснефть" продала свой добывающий актив в Ставропольском крае.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 7 июня 100%-м собственником ООО "РН-Ставропольнефтегаз" (Нефтекумск) стало московское ООО "Центргеко Холдинг".

Бенефициарами ООО "Центргеко Холдинг" (ЦГК), по данным системы "СПАРК-Интерфакс", являются Дмитрий Камышев и Татьяна Морозова, 1% общества принадлежит "Сбербанк инвестиции".

Ранее "ЦГК Холдинг" приобрел у "Роснефти" 51% в уставном капитале "Ингушнефти".

"РН-Ставропольнефтегаз" работает на юге европейской части России, разрабатывает 32 нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождения на 36 лицензионных участках. В 2020 году "Ставропольнефтегаз" добыл 0,7 млн тонн нефти. Основная часть доказанных запасов общества (70%) сосредоточена на Величаевско-Колодезном, Зимне-Ставкинско-Правобережном, Ачикулакском и Урожайненском месторождениях.

Согласно плану, который топ-менеджмент "Роснефти" озвучил аналитикам в конце 2020 года, в течение 1,5 лет НК намерена продать в основном российским покупателям "хвостовые активы" с эквивалентом производства 20 млн тонн нефти в год. В частности, речь шла о продаже активов на юге РФ, месторождений "Самаранефтегаза", "Оренбургнефти", "РН-Северная нефть", "Талинского", "Варьеганнефтегаза" и "Сахалинморнефтегаза". На данный момент "Роснефть", в частности, продала 93% "Варьеганнефтегаза", 49% в "Сахалинморнефтегазе" и "РН-Северная нефть" "ННК-Холдингу" Эдуарда Худайнатова.