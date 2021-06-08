"Газпром" раскрыл решение СД по прошлогодней "валютной" директиве кабмина

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" раскрыл принятое в минувшем октябре решение совета директоров по правительственной директиве госкомпаниям об уровне валютных активов.

Директива была подписана 1 сентября и самим правительством не раскрывалась, о ее выходе и примерном содержании рынок постепенно узнавал из корпоративных раскрытий "Газпрома", "Роснефти" и компании "АЛРОСА". Их сопоставление позволяло сделать вывод, что госкомпаниям-экспортерам, как и на фоне резкого ослабления рубля в конце 2014 года, необходимо ограничить чистые валютные активы "историческим" уровнем. Директива предписывала обеспечить приведение их размера "к уровню не выше чем по состоянию на 1 октября 2018 года (...) и последующее поддержание размера чистых валютных активов не выше указанного уровня", сообщала, в частности, "АЛРОСА".

Новая "валютная директива" появилась в сравнительно спокойный для рубля период: пережив достаточно глубокое снижение в июле (доллар вырос на 4,2%, или на 3,1 руб., евро - на 8,7%, или на 7,6 руб.), российская валюта по итогам августа практически не изменилась по отношению к доллару и лишь немного уступила евро. Но уже 2 сентября рубль попал под геополитический пресс после выхода заявления правительства Германии об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального, и появление информации о правительственной директиве экспортерам не придерживать валютную выручку помогло рублю вернуть часть утраченных позиций.

"Газпром" тогда анонсировал рассмотрение директивы советом директоров 12 октября и публично прокомментировал, что не допускает формирования избыточного уровня чистых валютных активов, регулярно проводя операции по продаже экспортной выручки на валютном рынке для обеспечения своих расходов в рублях, и при этом поддерживает необходимый запас валютной ликвидности для обслуживания обязательств в валюте. Итоги совета, тем не менее, концерн не публиковал.

В годовом отчете монополии за 2020 год сказано, что советом директоров "принято решение от 14 октября 2020 года №3492, предусматривающее приведение в соответствие уровня чистых валютных активов предельно допустимому уровню, соответствующему уровню показателя чистых валютных активов ПАО "Газпром" на 1 октября 2018 года".

Также совет решил продолжить практику предоставления на ежемесячной основе отчета о чистых валютных активах "Газпрома" по форме, разработанной Банком России, говорится в отчете.