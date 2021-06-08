"Татнефть" купила крупнейшего в РФ производителя материала для ПЭТ-упаковки

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "Татнефть" выиграла торги по покупке крупнейшего в РФ производства полиэтилентерефталата - ГК "Экопэт" (Калининград), продавцом которого выступил банк "Траст", сообщила пресс-служба НК.

Согласно материалам торгов, "Татнефть" приобрела "Экопэт" за 6,45 млрд рублей при начальной цене 3,75 млрд рублей. На торги было допущено четыре участника.

"Траст" продал единым лотом доли и акции компаний, входящих в ГК "Экопэт" - 100% АО "Экопэт" (производственный комплекс), 100% долей ООО "ТД "Экополимеры" (торговый дом), 100% промышленного парка ООО "БалтТехПром", а также права требования к этим компаниям.

"Экопэт" - крупнейшее предприятие по производству и реализации полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в России и Восточной Европе, отмечает "Татнефть". Предприятие было введено в эксплуатацию в 2011 году. Номинальная мощность завода по производству ПЭТФ составляет 220 тыс. тонн в год. Предприятие использует технологию MTR (Melt-To-Resin) немецкой компании Uhde Inventa-Fischer (UIF). Оно расположено на территории Балтийского промышленного парка и является резидентом особой экономической зоны в Калининградской области. Завод обладает собственной железнодорожной веткой и расположен вблизи международных морских торговых портов Калининград и Балтийск.

ПЭТФ используется для производства ПЭТ-бутылок и банок, тары и упаковки пищевого назначения, а также иных изделий технического и бытового назначения.

"Приобретение "Экопэт" позволит с наибольшей эффективностью реализовать планы компании по развитию нефтегазохимического направления и внесет свой вклад в достижение целей группы "Татнефть" по снижению выбросов парниковых газов по всей цепочке создания стоимости. Подписание юридически обязывающих документов по сделке ожидается в течение ближайших недель", - говорится в пресс-релизе НК.

M&А-консультантом сделки выступил подконтрольный "Татнефти" банк "Зенит".

Как сообщалось, ЦБ РФ в мае 2018 года объявил о создании на базе "Траста" Банка непрофильных активов. На его баланс передавались непрофильные активы санируемых банков "ФК Открытие", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка.