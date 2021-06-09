Основной владелец "Русской аквакультуры" Воробьев допустил корректировку стратегии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - "Русская аквакультура", крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы, может скорректировать стратегию развития с учетом опережающих темпов ее реализации и рассматривает SPO как один из инструментов для финансирования роста.

Стратегия

ПАО "Русская аквакультура" является управляющей компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. "Русская аквакультура" занимается товарным выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области и товарным выращиванием форели в озерах Карелии.

В настоящее время компания владеет правами на 38 участков для выращивания рыбы. Общий объем потенциального производства на этих участках составляет около 50 тыс. тонн красной рыбы.

В 2020 году "Русская аквакультура" сократила объем реализации продукции на 9%, объем вылова - на 8%, до 15,5 тыс. тонн, из-за сдвига забоя в условиях холодной погоды весной и летом (в результате выручка снизилась на 5%, до 8,3 млрд рублей). Биомасса рыбы в воде на конец года составляла 28,2 тыс. тонн, что на 74% больше, чем годом ранее.

Стратегия компании предусматривает увеличение производства до 35 тыс. тонн к 2025 году.

"Русская аквакультура" развивается в соответствии со стратегией выхода на производство 35 тыс. тонн товарной аквакультурной рыбы к 2025 году и делает это опережающими темпами. Мы планомерно работаем над построением вертикально интегрированной аквакультурной компании мирового уровня. Параллельно мы активизировали работу по взаимодействию с инвесторами, повышению качества корпоративного управления и прозрачности бизнеса, направленную на максимизацию доходности для наших акционеров за счет роста капитализации и дивидендов. Расширение совета директоров и приход новых независимых директоров - это важный элемент нашей стратегии развития. При этом мы не исключаем, что новый СД с учетом динамичного роста бизнеса внесет корректировки в нашу стратегию и поставит более амбициозные цели, но пока об этом говорить рано", - сказал "Интерфаксу" основной владелец, председатель совета директоров "Русской аквакультуры" Максим Воробьев.

Обновление совета директоров

Ранее компания сообщила, что в совет директоров, который акционерам предстоит избрать на годовом собрании, выдвинуты девять кандидатов (ранее акционеры утвердили увеличение количественного состава совета до девяти с восьми человек). Пятеро из них новички - это независимый директор, председатель комитета по цифровизации и стратегическому планированию Альфа-банка в Казахстане Сайёра Аюпова (ранее она работала директором по продажам Coca-Cola HBC в РФ, гендиректором Coca-Cola HBC в Армении, гендиректором Procter & Gamble Центральная Азия), директор по комплаенс СПАО "Ингосстрах" Роман Кащеев (в 2017-2019 годах работал в En+ Group, до этого - в "Русале"), CEO консалтинговой компании EM Анна Василенко, гендиректор АО "БДО Юникон" Владислав Погуляев и основатель, гендиректор коммуникационной и образовательной платформы WhenSpeak Дмитрий Васильков.

Предполагается, что кроме пятерых новых директоров статус независимого сохранит партнер инвестиционной группы Sinai Capital Андрей Марченко (входит в действующий совет и номинирован в новый). Таким образом, число независимых директоров вырастет до шести (с пяти).

"Акционеры и менеджмент "Русской аквакультуры" придают большое значение качеству корпоративного управления и стремятся следовать лучшим практикам в области ESG. Поэтому 6 из 9 членов СД будут независимыми. Они будут укреплять прозрачность бизнеса и защищать интересы широкого круга наших стейкхолдеров для обеспечения устойчивого развития бизнеса", - сказал Воробьев.

"Увеличение числа членов совета директоров продиктовано необходимостью усилить этот стратегический орган управления компетенциями и опытом, которые позволят в полной мере реализовать потенциал компании. Кроме того, в связи динамичным ростом бизнеса и началом выплаты дивидендов число акционеров ПАО "Русская аквакультура" в последний год выросло до более чем 10 тысяч, и мы, таким образом, выполняем соответствующие требования к эмитентам. При этом мы хотим выразить огромную признательность текущему составу СД за их вклад в становление компании как лидера аквакультурной отрасли и ее выход на новый уровень задач перед бизнесом", - заявил основной владелец "Русской аквакультуры".

По его словам, фокус нового совета директоров "будет направлен на реализацию стратегии развития, укрепления ESG-практики компании в соответствии с лучшим мировым опытом. Все кандидаты в новый СД являются высококлассными экспертами в областях стратегического развития, корпоративного управления и ESG, взаимодействия с инвесторами, аудита, управления персоналом, IT и цифровой трансформации бизнеса".

Финансирование роста

По словам Воробьева, компания рассматривает SPO как одну из возможностей финансирования дальнейшего роста.

"Мы привержены целям повышения акционерной стоимости, укрепления публичного статуса компании и повышения ликвидности акций. Мы начали выплачивать дивиденды и в рамках дальнейшего повышения прозрачности бизнеса развиваем диалог с акционерами - как розничными, так и институциональными. При этом мы рассматриваем различные доступные нам опции финансирования дальнейшего роста, включая SPO", - заявил он.

"Русская аквакультура" провела IPO в 2010 году (тогда компания называлась "Русским морем"), по итогам сделки инвесторы приобрели 18,9% акций на $90 млн. В 2017 году "Русская аквакультура" провела SPO, в ходе которого привлекла чуть больше 1 млрд рублей.

В прошлом году компания сообщила об увеличении free float с 8% до 14% (по подсчетам Московской биржи). Акционерная база в 2020 году увеличилась в 17 раз, до более 11 тыс.

По итогам 2020 года чистая прибыль компании по МСФО снизилась на 4%, до 3,113 млрд рублей. Скорректированная EBITDA сократилась на 2%, до 3,375 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,81х против 1,18х на конец 2019 года.