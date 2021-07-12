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Котировки "Русской аквакультуры" обновили максимум после выхода полугодового отчета

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Котировки ПАО "Русская аквакультура" обновили максимум вслед за выходом неплохого отчета за I полугодие. На "Московской бирже" акции ПАО к 12:15 дорожали на 1,8:, до 376,5 рубля за штуку, объем торгов составил 6,45 млн рублей.

В январе-июне 2021 года консолидированная выручка ПАО "Русская аквакультура" увеличилась на 28% в годовом исчислении, до 6,723 млрд рублей. Объем вылова товарной рыбы составил 12 800 тонн, что на 30% больше, чем годом ранее, сообщила компания.

Объем продаж при этом вырос на 35%, до 13 000 тонн готовой продукции, включая рыбу и икру.

Выручка мурманского бизнеса "Русской аквакультуры" в отчетный период выросла на 23%, до 6,197 млрд рублей, продажи - на 33%, до 11 900 тонн. Объем вылова товарной рыбы на фермах в Мурманской области вырос на 27%, до 11 800 тонн.

Выручка карельского бизнеса компании в первом полугодии повысилась в 2,2 раза (на 122%), до 526 млн рублей, продажи - на 64%, до 1100 тонн. Объем вылова увеличился на 73%, до 1000 тонн.

"Русская аквакультура" занимается товарным выращиванием атлантического лосося в акватории Баренцева моря в Мурманской области и форели в озерах Карелии. В настоящее время группа владеет правами на 39 участков для выращивания лосося и форели с потенциальным объемом производства около 50 000 тонн.

Русская аквакультура Мосбиржа

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