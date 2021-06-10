В ВТБ сочли, что льготная ипотека в РФ станет более адресной

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Программа льготной ипотеки после 1 июля 2022 года может эволюционировать в более адресную поддержку, считает вице-президент банка ВТБ Евгений Дячкин.

4 июня президент РФ Владимир Путин анонсировал продление программы льготной ипотеки для всех регионов России до 1 июля 2022 года с повышением ставки на 0,5 процентного пункта, до 7%, и урезанием кредитного лимита до 3 млн рублей (ранее он составлял 12 млн в Москве, Московской области, Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей - в других регионах). Также он озвучил решение распространить программу семейной ипотеки со ставкой 6% годовых на семьи с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года.

"Предложенные изменения могу назвать новой мерой поддержки населения с адресным фокусом как на отдельных регионах, так и на отдельных категориях населения, которые нуждаются в помощи для улучшения жилищных условий. По нашему мнению, госпрограмма и дальше продолжит эволюционировать в сторону более адресной поддержки", - сказал Дячкин в интервью "Интерфаксу".

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года.

Программа семейной ипотеки была запущена в начале 2018 года. Правила предполагают субсидирование ставки до 6% для заемщика в течение трех или пяти лет при рождении в семье с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года второго или последующего ребенка. Оформить ипотеку можно на готовое или строящееся жилье, а также на рефинансирование кредита в другом банке.

Полная версия интервью с Евгением Дячкиным размещена на сайте "Интерфакс-Недвижимость".