Соединены части первой нитки "Северного потока 2"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Строительство морской части первой нитки газопровода "Северный поток 2" технически завершено, заявила пресс-служба Nord Stream 2 AG, оператора трубопровода.

"4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест - уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой, - сообщила компания. - "С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом".

Эти работы продлятся несколько месяцев.

Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Они проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями, подчеркивают строители магистрали.

О том, что укладка труб по первой нитке газопровода завершена, в минувшую пятницу на ПМЭФ сообщил президент Владимир Путин.

Также обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции Славянская.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд кубометров газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

Российское трубоукладочное судно "Фортуна" в декабре прошлого года приступило к достройке магистрали; в апреле текущего года за достройку второй нитки принялся еще один российский трубоукладчик "Академик Черский".