Путин объяснил отказ США от санкций против "Северного потока 2" их бессмысленностью

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Отказ США от введения санкций против газопровода "Северный поток 2" не является свидетельством системных изменений во внешней политике Вашингтона: они просто лишились смысла в связи с тем, что проект был уже фактически реализован, считает президент РФ Владимир Путин.

"Только что еще более или менее разобрались с "Северным потоком 2". А ведь все, что делалось до сих пор (США - ИФ), это явно противоречило интересам европейских стран и Федеративной Республики (Германии - ИФ). Делали Штаты, потому что им так выгодно", - сказал Путин в интервью ВГТРК.

"Но здесь уже бессмысленно было дальше сопротивляться и вводить санкции, потому что мы его достроили – первая нитка готова. Ну, вроде как отказались от таких санкций. Но идут так, таким темпом и туда, куда считают нужным, по сути, абсолютно игнорируя интересы других участников международного общения", - заявил российский президент.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

О том, что укладка труб по первой нитке газопровода "Северный поток 2" завершена, Путин сообщил в минувшую пятницу в ходе Петербургского международного экономического форума. Также обеспечена готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции Славянская.