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"Аэрофлот" 10 июня проведет сбор заявок на бонды объемом от 15 млрд рублей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Аэрофлот" 10 июня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии П01-БО-01 объемом от 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 220 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на сроке 5 лет.

Организаторами выступят Альфа-банк, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

В марте замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что экономическая группа в составе представителей "Аэрофлота", Минтранса, ЦБ и Минфина работает над стабилизацией финансового положения авиаперевозчика. В частности, рассматривается вопрос о привлечении средств на внешнем рынке.

В конце апреля "Аэрофлот" получил кредитный рейтинг от "Эксперт РА" на уровне "ruAA-" со "стабильным" прогнозом.

В настоящее время в обращении нет облигаций "Аэрофлота", последний выпуск компании был погашен в 2016 году. Компания осуществляла премаркетинг 3-летнего выпуска с колл-опционом через 2 года серии П01-БО-01 объемом не менее 10 млрд рублей в мае прошлого года, однако перенесла сбор заявок и размещение на неопределенный срок.

В 2017 году совет директоров "Аэрофлота" утвердил программу биржевых облигаций серии П01-БО на 24,65 млрд рублей с максимальным сроком погашения 10 лет. Программа позволит в будущем "в случае необходимости быстро организовать привлечение долгосрочного финансирования", поясняли тогда в компании.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В нее входят одноименная авиакомпания (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россия" (средний сегмент) и низкобюджетная "Победа". Государство контролирует 57,3% акций в "Аэрофлоте", около 2% составляют квазиказначейские акции, 0,0003% - у менеджмента компании, 40,7% находятся в свободном обращении.

Аэрофлот Минфин Альфа-банк ВТБ Капитал Совкомбанк Алексей Моисеев Минтранс Банк России

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