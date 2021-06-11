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Законопроект о расширении системы страхования вкладов внесен в Госдуму

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект о расширении системы страхования вкладов (ССВ).

Документ (1192126-7) опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно пояснительной записке, систему страхования планируется распространить на средние предприятия, включенные в соответствующий реестр; социально ориентированные некоммерческие организации, а также профессиональные союзы; юридические лица, которые имеют лицензию на осуществление образовательной или медицинской деятельности. Кроме того, законопроектом предусматривается распространение системы страхования вкладов на денежные средства адвокатов, нотариусов, если счета открыты для осуществления профессиональной деятельности.

Распространение страховки на эти предприятия предлагается осуществить на общих условиях - с лимитом ответственности 1,4 млн рублей.

Расширение системы страхования вкладов на средние предприятия увеличит дополнительную нагрузку на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на 20-22 млрд рублей, это около 0,1% совокупной страховой ответственности, говорится в пояснительной записке к поправкам в законопроект о страховании вкладов.

Расширение системы страхования вкладов на вклады предложенных юридических лиц не повлияет существенным образом на показатели достаточности фонда обязательного страхования вкладов, не потребует изменения ставок страховых взносов банков и может финансово обеспечиваться взносами банков в фонд по действующим ставкам, указывают авторы законопроекта.

Госдума

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