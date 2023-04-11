Источник сообщил о поддержке Минфином поправок о расширении страхования вкладов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Минфин подготовил проект положительного отзыва правительства на внесенный депутатами законопроект о расширении системы страхования вкладов (ССВ), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта.

Законопроект № 1192126-7 был внесен в Госдуму в 2021 году. ОН предусматривает расширение перечня лиц, банковские счета которых подлежат страхованию при наступлении страхового случая. Предлагается страховать вклады социально ориентированных некоммерческих организаций, профсоюзов, средних предприятий. Кроме того, предлагалось распространить ССВ на денежные средства адвокатов, нотариусов, если счета открыты для осуществления профессиональной деятельности.

В проекте отзыва Минфин рекомендует принять во внимание, что адвокат может работать в составе коллегии адвокатов, адвокатского бюро и юридической консультации. "Представляется целесообразным распространить механизм защиты вкладов, предусмотренный законопроектом, как на вклады, размещаемые на банковских счетах адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, так и на вклады, размещаемые на банковских счетах, открытых адвокатскими образованиями или юридическими лицами", - говорится в отзыве.

Также, по мнению Минфина, необходимо включить в состав некоммерческих организаций, вклады которых подлежат страхованию, нотариальные и адвокатские палаты.

Сейчас в банках - участниках ССВ страхуются средства физлиц, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. Страховой лимит установлен в размере 1,4 млн рублей, за исключением счетов эскроу (не более 10 млн рублей).