Интересовавшие "НОВАТЭК" месторождения на Ямале оценены в 12 млрд рублей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Роснедра по поручению президента готовят аукционы на два газовых месторождения федерального значения на полуострове Ямал - Нейтинское и Арктическое, которые ранее просил "НОВАТЭК", сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.

Начальная цена за пользование недрами Арктического участка составляет 9,78 млрд рублей, Нейтинского - 2,03 млрд рублей, добавил представитель ведомства.

Весной 2021 года стало известно, что глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон попросил Владимира Путина предоставить компании эти месторождения. Он предлагал выставить их на аукцион со спецусловиями - для компаний, которые имеют действующие СПГ-мощности в ЯНАО и с обязательством направить указанные запасы на производство СПГ. Этиусловия позволяют участвовать в торгах только "НОВАТЭКу".

"Имеющаяся ресурсная база "НОВАТЭКа" на полуострове Ямал не обеспечивает необходимый объем добычи газа для своевременного принятия окончательного инвестрешения о реализации проекта "Обский СПГ" в 2021 году", - писал Михельсон в письме президенту. По его словам, для этого компании нужны близлежащие Нейтинское и Арктическое месторождения.

Помимо наполнения ресурсной базой "Обского СПГ" эти месторождения "позволят обеспечить объем производства на "Ямал СПГ" (уже построен и функционирует - ИФ), а также направить часть производимого СПГ на газификацию Камчатского края", отмечал бизнесмен.

Месторождения входят в границы природного заказника регионального значения "Ямальский" и могут быть выведены из него по согласованию с Минприроды, поэтому Михельсон попросил поручить правительству ЯНАО рекомендовать изменить границы заказника, исключив территории этих участков, а правительству - согласовать изменение границ.

Информированный источник "Интерфакса" тогда сообщил, что Путин поставил на письме резолюцию "рассмотреть и поддержать".

Запасы нефти Арктического участка по состоянию на начало 2020 года по категории С1 составляют 7,891 млн т, по С2 - 5,523 млн т. Запасы газа по категории С1 оцениваются в 276,245 млрд куб. м, по С2 - 39,256 млрд куб. м, по D0 - 33,378 млрд куб. м; конденсата по С1 - 2,708 млн т, по С2 - 1,221 млн т, по D0 - 3,083 млн т.

Прогнозные ресурсы нефти на начало 2017 года оцениваются по D1 в 2,3 млн т, по D2 в 2,5 млн т; газа по D1 - 21,0 млрд куб. м, по D2 - 3,1 млрд куб. м; конденсата по D1 - 15 млн т, по D2 - 3,1 млн т.

Запасы нефти Нейтинского участка по категории С1 оцениваются в 1 млн т, по С2 - 9,424 млн т, по D0 - 14,421 млн т; газа: по С1 - 60,295 млрд куб. м, по С2 - 37,091 млрд куб. м; конденсата по С1 - 0,454 млн т, по С2 - 0,044 млн т.

Прогнозные ресурсы газа на участке по D1 составляют 197,9 млрд куб. м, по D2 - 29,6 млрд куб. м; конденсата по D1 - 16,6 млн т, по D2 - 9 млн т.

Проект "Обский СПГ" планируется реализовать на базе Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений, запасы которых составляют по категориям С1+С2 - 365 млрд куб. м газа, а потенциальная добыча - 6 млрд куб. м газа в год.