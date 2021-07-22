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Нейтинское и Арктическое месторождения продадут со спецусловиями для "НОВАТЭКа"

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Правительство распорядилось выставить на аукционы два месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе - Нейтинское и Арктическое. Начальная цена на Нейтинское месторождение установлена на уровне 2 млрд рублей, на Арктическое - 9,88 млрд рублей.

В документации тендеров говорится, что оба месторождения выставляются на аукцион со спецусловиями - в аукционе могут принять участие только компании, которые имеют действующие СПГ-мощности в ЯНАО. Эти условия позволяют участвовать в торгах только "НОВАТЭКу". Также по условиям аукциона предполагается направлять указанные запасы на производство СПГ.

Запасы газа по категориям С1+С2 на двух участках составляют около 413 млрд кубометров газа.

Государственным балансом запасов полезных ископаемых РФ по состоянию на 1 января 2020 года запасы Арктического участка составляют: нефть (извлекаемые) - 7,891 млн тонн по категории C1 и 5,523 млн тонн по категории С2; газ - 276,245 млрд куб. метров по категории C1 и 39,256 млрд. куб. метров по категории С2, а также 33,378 млрд куб. метров по категории Д0; конденсат (извлекаемые) - 2,708 млн тонн по категории C1, 1,221 млн тонн по категории С2, а также 3,083 млн тонн по категории Д0.

Запасы Нейтинского месторождения по данным на начало 2020 года: нефть (извлекаемые) 1 млн тонн по категории С1 и 9,424 млн тонн по категории С2, а также 14,421 млн тонн по категории Д0; газ - 60,295 млрд куб. метров по категории С1 и 37,091 млрд куб. метров по категории С2; конденсат (извлекаемые) 0,454 млн тонн по категории C1 и 0,044 млн тонн по категории С2. Прогнозные ресурсы газа на участке по D1 составляют 197,9 млрд куб. м, по D2 - 29,6 млрд куб. м; конденсата по D1 - 16,6 млн т, по D2 - 9 млн т.

Ранее глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон попросил президента Владимира Путина предоставить компании эти месторождения. Он предлагал выставить их на аукцион со спецусловиями - для компаний, которые имеют действующие СПГ-мощности в ЯНАО и с обязательством направить указанные запасы на производство СПГ.

"Имеющаяся ресурсная база "НОВАТЭКа" на полуострове Ямал не обеспечивает необходимый объем добычи газа для своевременного принятия окончательного инвестрешения о реализации проекта "Обский СПГ" в 2021 году", - говорилось в письме Михельсона на имя главы государства. По его словам, для этого компании нужны близлежащие Нейтинское и Арктическое месторождения.

Помимо наполнения ресурсной базой "Обского СПГ" эти месторождения "позволят обеспечить объем производства на "Ямал СПГ" (уже построен и функционирует - ИФ), а также направить часть производимого СПГ на газификацию Камчатского края", отмечал бизнесмен.

Проект "Обский СПГ" планируется реализовать на базе Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений, запасы которых по категориям С1+С2 составляют 365 млрд куб. м газа, а потенциальная добыча - 6 млрд куб. м газа в год. В настоящее время "Обский СПГ" переименован в "Обский ГХК".

В конце апреля Михельсон, комментируя, остается ли на повестке проект по строительству завода по сжижению природного газа (СПГ) на "Обском СПГ", сказал: "Остается на повестке около 70 миллионов тонн у "НОВАТЭКа" до 2030 года - есть вопросы сырьевой базы". Комментируя планы компании по газохимии на Ямале, Михельсон отметил: "Мы не хотим формулировать вопрос так, что это "вместо" Обского СПГ".

Ранее сообщалось, что месторождения Арктическое и Нейтинское входят в границы природного заказника регионального значения "Ямальский" и могут быть выведены из него по согласованию с Минприроды, поэтому Михельсон попросил поручить правительству ЯНАО рекомендовать изменить границы заказника, исключив территории этих участков, а правительству - согласовать изменение границ. По словам источника "Интерфакса", Путин поставил на тексте письма резолюцию - "рассмотреть и поддержать".

НОВАТЭК Правительство ЯНАО Нейтинское Арктическое Леонид Михельсон

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