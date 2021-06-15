Мордашов сменил Лисина на посту президента ассоциации "Русская сталь"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президентом ассоциации "Русская сталь" на годовом собрании, состоявшемся 15 июня, был избран бенефициар и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов. Он сменил на этом посту основного владельца "Новолипецкого металлургического комбината" Владимира Лисина.

В наблюдательный совет ассоциации вошли: совладелец Evraz Александр Абрамов, мажоритарный акционер ПАО "Кокс" Евгений Зубицкий, основной акционер "Мечела" Игорь Зюзин, Лисин, Мордашов, бенефициар "Трубной металлургической компании" Дмитрий Пумпянский, основной акционер "Магнитогорского металлургического комбината" Виктор Рашников, бенефициар "Объединенной металлургической компании" Анатолий Седых и основной акционер "Металлоинвеста" Алишер Усманов. Главой наблюдательного совета назначен Пумпянский, говорится в сообщении "Русской стали".

Ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" была создана в 2001 году для координации усилий по защите интересов российских металлургов и реализации совместных проектов, не носящих коммерческого характера, и объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России. Компании, входящие в ассоциацию, производят 98% российского чугуна, около 90% стали и российского проката, около 60% труб, а также значительную долю сырья для металлургической промышленности.