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Производство судов в РФ подорожало на 25% на фоне роста цен на металлы

Производство судов в РФ подорожало на 25% на фоне роста цен на металлы
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Стоимость производства судов выросла на 25% на фоне роста цен на металлы, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"В большей степени это коснулось судостроителей. Рост цены конечной продукции за счет роста стоимости металла очень серьезный, до 25%", - сказал вице-премьер журналистам в ходе рабочей поездки в Приморский край, где он осмотрел судо- и авиастроительные заводы.

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Зампред правительства отметил, что ситуация также сказалась на авиастроении, но не так серьезно.

"Мы будем искать выходы, как мы будем выходить из этой ситуации. Министерство обороны не может пострадать. Оно не должно зависеть от конъюнктуры рынка. Конечно, мы будем искать способы снижения роста цен, компенсировать затраты, которые несут заводы-изготовители финальной продукции. Чтобы без задержек и в полном объеме удовлетворить заказы министерства обороны", - заявил Борисов.

Юрий Борисов

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