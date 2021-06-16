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Рубль растет к доллару и евро по итогам переговоров Путина и Байдена

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в среду вечером, рубль укрепляется по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Курс доллара в 18:55 составил 71,7225 руб., опустившись на 24 копейки к моменту объявления о завершении саммита. При этом евро торговался на отметке 86,8625 руб. - минус 33,75 копейки.

Саммит в Женеве завершился, в эти минуты проходит пресс-конференция Путина по итогам переговоров. Ранее источник в одной из делегаций сказал журналистам, что встреча прошла "вполне успешно".

Московская биржа

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