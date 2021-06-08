"Росатом" подготовил план развития атомных технологий на 506 млрд рублей

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "Росатом" подготовил план развития новых атомных технологий до 2030 года на 506 млрд рублей и скоро представит его рабочей группе Госсовета по энергетике, узнал "Коммерсантъ". План должен стать частью новой стратегии социально-экономического развития России.

Из общей суммы инвестиций 150,3 млрд рублей госкорпорация рассчитывает получить из федерального бюджета с учетом дополнительных 98 млрд рублей, ранее в него не заложенных. Остальная часть будет покрыта из неназванных внебюджетных источников.

Самый затратный пункт плана "Малый атом" подразумевает разработку и строительство линейки АЭС малой мощности. Его стоимость оценивается в 260 млрд рублей, из которых 39,15 млрд рублей придется на деньги бюджета.

Госкорпорация рассчитывает, что к 31 декабря 2028 года будут запущены четыре плавучих энергоблока на реакторах РИТМ-200 (55 МВт) для энергоснабжения Баимского ГОКа. В конце декабря 2030 года будет введена первая наземная АЭС на РИТМ-200Н: вероятно, речь идет об АЭС в Якутии для Кючусского золоторудного месторождения, пишет издание. К концу 2030 года "Росатом" планирует доработать и запустить пилотные установки "Шельф М" (до 10 МВт) и "Елена АМ" (тепловая мощность 5 Гкал.ч, электрическая - до 400 кВт), которые могут стать источниками энергии для удаленных районов страны.

"Росатом" надеется заключить первый экспортный контракт на АЭС малой мощности в конце 2026 года, а к концу 2030 года - на шесть энергоблоков. К 2030 года госкорпорация рассчитывает стать лидером на мировом рынке малых АЭС с долей не менее 20%.

Второе направление плана - "Безотходный атом" - касается разработки технологий замкнутого ядерного топливного цикла и строительства реакторов на быстрых нейтронах. БРЕСТ-300 со свинцовым теплоносителем будет запущен в конце декабря 2027 года, а в конце 2030 года будет готова проектная документация БН-1200М с натриевым теплоносителем, следует из плана. Стоимость всех мероприятий - 222,65 млрд рублей, из них 121,37 млрд рублей - из внебюджетных источников.

Третье направление - "Чистый атом миру". В этом разделе говорится о планах поставлять за границу ядерное топливо для АЭС зарубежного дизайна: на 2022 года запланирован первый контракт (одна полная перегрузка), а к концу 2030 года - формирование портфеля из четырех контрактов и расширение базы поставок на 18 блоков PWR (топливные сборки квадратного сечения "ТВС-квадрат"). Цель "Росатома" - к 2030 года занять 24% мирового рынка вместо нынешниз 17%.

Еще одна задача "Росатома" - получить на мировом уровне "подтверждение возможности признания атомной энергии в числе инструментов для борьбы с изменением климата". Речь идет о включении атомной энергетики в таксономии и другие программные документы по климату. Общая стоимость направления - 23,39 млрд рублей, из которых около 10 млрд рублей - средства бюджета.