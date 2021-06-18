"Росатом" планирует начать строительство Кольской АЭС-2 в 2028 году

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" определила сроки начала строительства Кольской АЭС-2 (КАЭС, Мурманская область).

По сообщению АО "Концерн Росэнергоатом", начало строительства второй очереди станции запланировано на 2028 год, а ввод в эксплуатацию первого блока - на 2034 год, заявил директор Кольской АЭС Василий Омельчук, на которого ссылается пресс-служба концерна.

Предполагается, что КАЭС-2 будет двухблочной, с энергоблоками типа ВВЭР мощностью 600 МВт каждый. В настоящее время проект находится на этапе подготовки к разработке.

"Срок эксплуатации энергоблоков 1-й очереди Кольской АЭС заканчивается в 2033 и 2034 годах, и перед нами уже сегодня встал вопрос о необходимости замещения выбывающих мощностей. Решение о возведении Кольской АЭС-2 было принято еще в конце ХХ века, но не было реализовано. Тогда же была выбрана площадка для строительства и проведены предварительные изыскания", - отметил Омельчук.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска, на берегу озера Имандра. АЭС является крупнейшим энергетическим предприятием на Кольском полуострове, поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии, вырабатывает около 60% электроэнергии в Мурманской области. В эксплуатации находятся 4 энергоблока с реакторами типа ВВЭР мощностью 440 МВт каждый.