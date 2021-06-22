Структура ВТБ получила контроль в компании-владельце платформы сбора данных Arenadata

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Цифровые инвестиции" под управлением ВТБ стал владельцем 26,33% ООО "АДС-Холдинг", которое является владельцем компании-разработчика корпоративной платформы хранения и обработки больших данных Arenadata. Об этом говорится в релизе финансовой группы.

Сумма сделки не раскрывается.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", "АДС-Холдингу" принадлежит 95% ООО "Аренадата Софтвер", еще 5% – у гендиректора ООО Сергея Золотарева.

Выручка "Аренадата Софтвер" в 2020 году составила 799,9 млн рублей, чистая прибыль – 338,9 млн рублей.

Arenadata развивает единую корпоративную платформу данных на базе открытого исходного кода, решения компании применяются в финансовом, транспортном, промышленном секторах, а также ритейле, телекоме, госсекторе.

"АДС-Холдинг", в свою очередь, принадлежит совместному предприятию Газпромбанка и сооснователя IBS Сергея Мацоцкого – АО "ГС-Инвест".

Весной 2020 года акционеры IBS – Анатолий Карачинский и Сергей Мацоцкий – приняли решение о разделе бизнеса. Часть бизнеса IBS – дивизион инфраструктуры компании IBS, разработчик программных и консалтинговых решений для госсектора и бизнеса БФТ, а также корпоративная платформа хранения и обработки больших данных Arenadata – была выделена в самостоятельную структуру и перешла Мацоцкому. Летом 2020 года стало известно, что Мацоцкий договорился с Газпромбанком о передаче этих активов в АО "ГС-Инвест".