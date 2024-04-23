Годовая выручка ГК Arenadata по МСФО выросла на 58%, до 4 млрд рублей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Консолидированная выручка группы компаний Arenadata (занимается разработкой ПО в области хранения и анализа данных, основная операционная компания группы - "Аренадата Софтвер") по МСФО выросла в 2023 году на 58%, до 4 млрд рублей, сообщила группа.

"Прошлый год был для нас успешным по многим направлениям, - прокомментировал гендиректор "Аренадата Софтвер" и "АДС Холдинг" (головная компания группы - ИФ) Максим Пустовой. - Мы росли кратно быстрее рынка, сохраняя высокие показатели маржинальности".

Все компании группы, даже находящиеся на стадии стартапов, показали чистую прибыль и увеличение коммерческой активности. При этом такой рост выручки группа связывает со значительным расширением клиентской базы, а также увеличением продаж текущим клиентам за счет кросс-продаж дополнительных продуктов и наращиванием инсталляционной базы ранее проданного ПО.

OIBDA Arenadata по итогам 2023 году выросла на 84%, до 1,7 млрд рублей. Рост этого показателя объясняется увеличением доходов группы при сохранении высокого уровня операционной эффективности - рентабельность по OIBDA составила 42% (рост на 6 п.п.).

Чистая прибыль группы за 2023 год выросла до 1,5 млрд рублей, что на 50% больше аналогичного показателя 2022 года. При этом рентабельность по чистой прибыли составила 37% (снижение на 2 п.п.).

В состав группы Arenadata входит пять компаний: "Аренадата Софтвер", "Пикодата", "Клин Дейта", "ДатаКаталог" и "Тера Интегро". Их основным владельцем является "АДС-холдинг", который, в свою очередь, принадлежит АО "ГС-инвест" (73,67%) и ООО "ТС-центр" (26,33%), являющееся структурой ИТ-холдинга Т1.

Источники на рынке считают, что в краткосрочной перспективе Arenadata может выйти на фондовый рынок. Весной 2023 года, когда Пустовой стал гендиректором "Аренадата Софтвер", источники "Интерфакса", знакомые с планами компании, отмечали, что опыт Пустового может быть полезен Arenadata в контексте изучения возможности проведения IPO.

До прихода в Arenadata Пустовой несколько лет занимал должность операционного директора Positive Technologies и был одним из основных топ-менеджеров, отвечавших за размещение акций компании на "Московской бирже" в декабре 2021 года.